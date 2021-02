Nicholsonová+Cigániková vs Remišová. Toto už nie je ani vtipné...

Europoslnakyňa za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová a Jana Bittó Cigániková v pondelok uviedli, že Slovensko prišlo z eurofondov nenávratne o miliardu eur, pretože do konca roku 2020 nezabezpečilo jej relokáciu.

Vicepremiérka Remišová vyhlásila, že Slovensko neprišlo o žiadnu miliardu z eurofondov. Európska komisia dnes podľa vicepremiérky potvrdila, že neeviduje žiadne prepadnutie financií z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v neprospech Slovenska.

"Realokovať, teda presúvať odtiaľ, kde peniaze nemíňame, tam, kde ich potrebujeme, sme mohli len do roku 2020. Každý rok možno len určitú časť. Na rok 2020 to bola 1 miliarda eur. V momente, keď sme ju nepresunuli, sme o ňu prišli, musíme ju vrátiť. Tá je nenávratne preč, keďže sme ju nerealokovali, tak sme o ňu prišli,"

vysvetlila Nicholsonová.

V konflikte, ktorý sa začal tlačovou besedou europoslankyne Lucie Nicholsonovej ide o miliardu eur, ktoré sme mali k dispozícii v rámci programového obdobia 2014 až 2020 a podľa Nicholsonovej za to môže súčasná vláda. Ako ďalej uviedla, tieto financie sa dali presunúť do Európskeho sociálneho fondu, ktorý má pod patronátom rezort sociálnych vecí, práce a rodiny.

Po „atakach“ poslankyni Cigánikovej na premiéra Matoviča, ministra zdravotníctva, minulotýždňovom písaní otvoreného listu europoslankyni Nicholsonovej premiérovi, je tu ďalší „atak“ tandemu Nicholsonová – Ciganíková tentokrát na stranu Za Ľudí a jej predsedkyňu Remišovú.

SaS pokračuje vo svojej opozičnej politike vo vlastnej vláde. Za posledný mesiac je tu niekoľko otvorených „atakov“ na vlastných partnerov zo strany SaS. Richard Sulík nepotrebuje osobne útočiť na premiéra či koaličných partnerov. Štafetu v poslednom mesiaci prevzali Ciganíková a Nicholsonová.

Nicholsonovej „kúsok“, kde vlastnú vládu „obvinila“, že prišla o miliardu eur z eurofondov v kronike „slovenskej politiky“ zaujme významné miesto.

bránila sa Remišová na sociálnej sieti:

Európska komisia neeviduje na Slovensku žiadne prepadnutie peňazí z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v roku 2020. Uviedla to v utorok pre zmenu na brífingu ministerka informatizácie, regionálneho rozvoja a investícií Veronika Remišová.

povedala Remišová s tým, že útoky v koalícii trvajú už niekoľko mesiacov. Premiér Matovič uviedol:

A Veronika Remišová pokračovala:

Ani Robert Fico s Petrom Pellegrinim sa neuchýlili k takémuto zákernému klamstvu, že Slovensko prišlo o miliardu eur. Keby to tak bolo, celá vláda by musela odstúpiť, lebo by to bolo obrovské zlyhanie.