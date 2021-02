Umiera nám najviac ľudí na svete, ale minister Krajčí radšej mení vyhlášku o interupciach

Minister Krajčí novou vyhláškou ukončil vyše 30-ročnú prax v uhrádzaní interrupcii zdravotnými poisťovňami ženám po 40-ke. Nová vyhláška vstúpi do platnosti 1.3..

Ak minister zdravotníctva je zosobnením úspešnosti boja proti pandémii, je žiaľ čas na tomto poste skončiť...

Podľa dostupných informácii (dennikN) sa nemocnice sa ďalej rýchlo plnia. Hospitalizovaných je 3 895 ľudí, za víkend pribudlo až 113 s covidom alebo podozrením naň. Počet obetí stúpol za sobotu a nedeľu o 140.

Počet nových prípadov stále rastie, dochádzajú miesta na oddeleniach ARO a umelých pľúcnych ventiláciách a máme rekordné počty mŕtvych, ktoré sú v niektorých štatistikách najvyššie na svete.

Slovensko má celosvetovo spolu s Portugalskom najviac úmrtí na covid-19 na milión obyvateľov za posledných 7 dní. Vyplýva to z údajov stránky Our World in Data.

Čo rieši minister zdravotníctva v tejto chvíli namiesto novej stratégie v oblasti boja voči pandémie, keďže tá doterajšia funguje pomaly? Ženy po 40-ke...

Od soboty je v Zbierke zákonov SR vyhlásené nové znenie vyhlášky ministerstva zdravotníctva, v ktorej sa vek nad 40 rokov vypúšťa ako zdravotná indikácia, kvôli ktorej mali ženy nad 40 rokov tento zákrok hradený zdravotnou poisťovňou. Účinnosť nadobudne 1. marca 2021.

Počet interrupcií na Slovensku dlhodobo klesá. Kým v roku 2018 podstúpilo tento zákrok 6 024 Sloveniek, v roku 2019 to bolo 5 824. Za posledných desať rokov klesol počet interrupcií 1,7-násobne. V porovnaní s rokom 1997, keď vykonali viac ako 20-tisíc interrupcií, sa ich v roku 2019 urobilo skoro 3,5-násobne menej.

Podľa súčasne platnej legislatívy, žena po štyridsiatke v prípade, že otehotnie, ale dieťa si nechať nechce a aj keď nemá zdravotný problém, stačí jej vek na to, aby mala nárok na uhradenie interrupcie zdravotnou poisťovňou. Takto to na Slovensku funguje desaťročia, pričom potrat po štyridsiatke ročne absolvujú stovky žien.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí zmenil vyhlášku. Minister Krajčí na základe tejto zmeny týmto ženám spoplatnil interrupcie pričom nezabudol použiť argument, že „je v jeho záujme zrušiť diskrimináciu žien na základe veku.“

Rozhodnutie ísť na interupciu je veľmi závažné a stresujúce rozhodnutie založené buď na zdravotnom, ekonomickom alebo psychologickom základe. Vek tu nehrá roľu, to súhlasím. Načo je však potrebné znova a znova otvárať túto citlivú tému?

Každý však máme svoje priority. Niekto pandémiu, niekto interupcie.

Vážení politici,

prestaňte sa prosím neustále vmiešavať do vecí žien v tak citlivej otázke, ako je otázka interupcii a vytĺkať z tejto témy akékoľvek politické body.

Ďakujem.

Občianska iniciatíva STOP zelená - udržateľnosť, príroda, ľudia, život, Slovensko...