V januári z 1821 prípadov podozrenia porušenia karantény, 635 osôb ju skutočne aj porušilo

Kde sa nachádzame?

Nemocnice sa ďalej rýchlo plnia, po víkende sa už blížime k 4000 pacientom. Hospitalizovaných je 3 895 ľudí, za víkend pribudlo až 113 s covidom alebo podozrením naň. Počet obetí stúpol za sobotu a nedeľu o 140. Počet nových prípadov stále rastie, dochádzajú miesta na oddeleniach ARO a umelých pľúcnych ventiláciách a máme rekordné počty mŕtvych, ktoré sú najvyššie na svete.

Čo všetko je za tým? Čo človek, to iný názor: Zlý manažment pandémie zo strany ministra zdravotníctva, neskorý vianočný lockdown, nie vždy vhodná komunikácia, neustále zameranie len na testovanie AG testami, dlhodobá preťaženosť slabého zdravotníctva.

Pre mňa je to kombinácia všetkých spomenutých faktorov a zároveň slabá a nedostatočná kontrola karantény a nariadení.

Ší­re­nie ne­bez­peč­nej ná­kaz­li­vej ľud­skej cho­ro­by, či sloboda bez zodpovednosti?

Robíme veľké obmedzenia pre milióny ľudí, deti nesmú ísť do školy, ľudia do práce a na druhej strane nie sme schopní zabezpečiť, aby infikovaní zostali doma.

Podľa štatistiky policajti za január skontrolovali 1821 prípadov podozrenia z porušenia lekárom stanovenej karantény. Podľa policajnej štatistiky 635 osôb toto opatrenie naozaj porušilo. V podstate tretina. Polícia za týždeň do 11. februára zaznamenala 270 porušení karantény aj 108 prípadov podozrenia z porušenia zákazu otvorenia prevádzok. Vyše päťtisíc ľudí riešili za nenosenie rúška. Z toho 522 prípadov odstúpili na správne konanie.

Ako to máme laici chápať túto štatistiku?

Na základe čoho policajti kontrolovali tých 1821 prípadov? Bolo to proaktívne z ich strany - to znamená prevencia, alebo len na základe podozrenia z porušenia lekárom stanovenej karantény, to znamená - na základe "udania", čiže polícia konala len represívne, nie z vlastnej iniciatívy.

Je niekto, kto vlastne systematicky a pravidelne kontroluje lekárom uloženú karanténu? Ak áno, tak ako?

Generálna prokuratúra vydala usmernenie vo veci šíre­nie ko­ro­na­ví­ru­su CO­VID-19 už 19.mar­ca 2020. V zá­uj­me za­bez­pe­če­nia jed­not­né­ho pos­tu­pu pro­ku­rá­to­rov v tres­tnom ko­na­ní pri po­sú­de­ní práv­nej kva­li­fi­ká­cie po­doz­ri­vé­ho ko­na­nia fy­zic­kých osôb, v sú­vis­los­ti so ší­re­ním ko­ro­na­ví­ru­su CO­VID-19, kto­ré sú po­zi­tív­ne tes­to­va­né na ko­ro­na­ví­rus CO­VID-19 ale­bo je u nich po­doz­re­nie z in­fi­ko­va­nia na ko­ro­na­ví­rus CO­VID-19 pod­ľa dos­tup­ných in­for­má­cií, bolo vydané toto us­mer­ne­nie

V prí­pa­de po­doz­ri­vé­ho skut­ku ší­re­nia ko­ro­na­ví­ru­su CO­VID-19 fy­zic­kou oso­bou, kto­rá je po­zi­tív­na tes­to­va­ná na ko­ro­na­ví­rus CO­VID-19 ale­bo je u nej po­doz­re­nie z in­fi­ko­va­nia na ko­ro­na­ví­rus CO­VID-19 pod­ľa dos­tup­ných in­for­má­cií, pri­chá­dza v ča­se roz­ho­do­va­nia o vy­da­ní uz­ne­se­nia o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia pod­ľa § 199 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku do úva­hy práv­na kva­li­fi­ká­cia skut­ku ako po­doz­re­nia zo spá­chania nie­koľ­kých tres­tných či­nov, a to naj­mä tres­tné­ho či­nu ší­re­nia ne­bez­peč­nej ná­kaz­li­vej ľud­skej cho­ro­by pod­ľa § 163 a § 164 Tres­tné­ho zá­ko­na, prí­pad­ne tres­tné­ho či­nu všeo­bec­né­ho oh­ro­ze­nia pod­ľa § 284 a § 285 Tres­tné­ho zá­ko­na a iné .

pri­chá­dza v ča­se roz­ho­do­va­nia o vy­da­ní uz­ne­se­nia o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia pod­ľa § 199 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku do úva­hy práv­na kva­li­fi­ká­cia skut­ku ako po­doz­re­nia zo spá­chania nie­koľ­kých tres­tných či­nov, a to naj­mä . V sú­vis­los­ti so za­ča­tím tres­tné­ho stí­ha­nia pod­ľa § 199 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku po­tom práv­na kva­li­fi­ká­cia skut­ku v prí­pa­de ší­re­nia ko­ro­na­ví­ru­su CO­VID-19 zá­vi­sí od po­sú­de­nia ko­na­nia pá­cha­te­ľa v kon­krét­nom prí­pa­de a sku­toč­nos­tí, či po­doz­ri­vý je po­zi­tív­ne tes­to­va­ný na ko­ro­na­ví­rus CO­VID-19 ale­bo nie.

Po­súd­enie ko­na­nia pá­cha­te­ľa ako tres­tné­ho či­nu ší­re­nia ne­bez­peč­nej ná­kaz­li­vej ľud­skej cho­ro­by vy­ža­du­je, aby zis­te­né sku­toč­nos­ti nas­ved­čo­va­li to­mu, že pá­cha­teľ: úmy­sel­ne spô­so­bí ale­bo zvý­ši ne­bez­pe­čen­stvo za­vle­če­nia ale­bo roz­ší­re­nia ne­bez­peč­nej ná­kaz­li­vej ľud­skej cho­ro­by (§ 163 ods. 1 Tres­tné­ho zá­ko­na) ale­bo z ned­ban­li­vos­ti spô­so­bí ale­bo zvý­ši ne­bez­pe­čen­stvo za­vle­če­nia ale­bo rozší­re­nia ná­kaz­li­vej ľud­skej cho­ro­by (§ 164 ods. 1 Tres­tné­ho zá­ko­na).

V prí­pa­de, ak je preu­ká­za­né, že po­doz­ri­vý je po­zi­tív­ne tes­to­va­ný na ko­ro­na­ví­rus CO­VID-19, je opod­stat­ne­né za­čať tres­tné stí­ha­nie pre trest­ný čin ší­re­nia ne­bez­peč­nej ná­kaz­li­vej ľud­skej cho­ro­by pod­ľa § 163 Tres­tné­ho zá­ko­na, res­pek­tí­ve § 164 Tres­tné­ho zá­ko­na , ak z ko­na­nia po­doz­ri­vé­ho mož­no vy­vo­diť napl­ne­nie ob­li­ga­tór­nych zna­kov kla­de­ných na skut­ko­vú pod­sta­tu da­né­ho tres­tné­ho či­nu.

, ak z ko­na­nia po­doz­ri­vé­ho mož­no vy­vo­diť napl­ne­nie ob­li­ga­tór­nych zna­kov kla­de­ných na skut­ko­vú pod­sta­tu da­né­ho tres­tné­ho či­nu. V prí­pa­de, ak v ča­se roz­ho­do­va­nia o vy­da­ní uz­ne­se­nia o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia pod­ľa § 199 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku nie je po­doz­ri­vý po­zi­tív­ne tes­to­va­ný na ko­ro­na­ví­rus CO­VID-19 (a ča­ká sa eš­te len na vý­sled­ky), ale­bo je už preu­ká­za­né, že po­doz­ri­vý nie je po­zi­tív­ny na ko­ro­na­ví­rus CO­VID-19, nie je mož­né pris­tú­piť k za­ča­tiu tres­tné­ho stí­ha­nia za sku­tok práv­ne kva­li­fi­ko­va­ný ako trest­ný čin ší­re­nia ne­bez­peč­nej ná­kaz­li­vej ľud­skej cho­ro­by pod­ľa § 163 ale­bo § 164 Tres­tné­ho zá­ko­na.

V januári teda bolo identifikovaných až 152-tisíc pozitívnych ľudí a polícia skontrolovala 1821 ľudí či dodržuje karanténu. Je to podľa Vás dostatočne? Tretina z nich ju porušovala. Je niekto z nich trestne stíhaný? Ak áno, koľko ich je?

No a namiesto záveru otvorené otázky:

Priestupku na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí ten, kto sa v čase krízovej situácie nepodrobí opatreniam podľa § 12 ods. 2 písm. a) alebo písm. b), a to nariadenej izolácii alebo nariadeným karanténnym opatreniam súvisiacim so vstupom na územie Slovenskej republiky v súvislosti so vznikom pandémie alebo šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby; za tento priestupok sa uloží pokuta vo výške až do 5 000 eur.

Prečo nie je prijatá legislatíva, aby policajti mohli priamo pokutovať na mieste za priestupky ako je porušenie karantény? Prečo musí tieto priestupky postupovať niekomu ďalej? Je potrebné okamžite vykonať takú zmenu, aby policajt mohol uložiť okamžite na mieste pokutu. Prečo sa neprijala taká legislatívna úprava, že pokiaľ pokutu na mieste neuhradí tak napr. sa do doby úhrady zadrží vodičský preukaz?

Prečo nepomáha armáda s trasovaním a kontrolou karantény, keď vidíme, že regionálne úrady to nestíhajú? Prečo armáda nepomáha s kontrolou infikovaných občanov, ktorí majú byť v karanténe?

Koľko je vedených trestných konaní voči porušovateľom karantény, ktorý sú po­doz­rivý zo spá­chania nie­koľ­kých tres­tných či­nov, a to naj­mä tres­tné­ho či­nu ší­re­nia ne­bez­peč­nej ná­kaz­li­vej ľud­skej cho­ro­by pod­ľa § 163 a § 164 Tres­tné­ho zá­ko­na, prí­pad­ne tres­tné­ho či­nu všeo­bec­né­ho oh­ro­ze­nia pod­ľa § 284 a § 285 Tres­tné­ho zá­ko­na? Kedy polícia začne zverejňovať túto štatistiku?

Už som z lockdownu - tak ako už asi každý - unavený, už až príliš mnoho známych má viac a viac problémov v podnikaní, v zamestnaní, už až príliš veľa ľudí v mojom okolí má alebo malo COVID a nie vždy s ľahkým priebehom.

Jednou vetou, čokoľvek, čo nás v COVID automate rýchlejšie posunie von s lockdownu a dovolí nám návrat do normálu, som ochotný podporiť bez rozdielu toho, z ktorého politického tábora to príde.

V otázke zdravia a riešenie pandémie potrebuje Slovensko konečne široký konsenzus naprieč politickým spektrom.

Nedá sa do nekonečna bojovať o "lúbivé" politické body na pandémii a jej riešení.

Potrebujeme koniec lockdownu, čím skôr.

Sloboda a zodpovednosť idú ruka v ruke. Pokiaľ nie sme ochotný prevziať za všetko, čo zažívame plnú zodpovednosť, nebudeme sa cítiť slobodne. Ak sa zodpovednosti vyhýbame, budeme musieť akceptovať skutočnosť, že sa budeme neustále cítiť ako obeť. Ľudí, či okolností.

Občianska iniciatíva STOP zelená - udržateľnosť, príroda, ľudia, život, Slovensko...