Zemanová (SAS): Dôchodcovia netvoria ekonomickú hodnotu, nech na očkovanie počkajú...

Zemanová - SAS (o očkovaní dôchodcov): Tá očkovacia stratégia je nejakým spôsobom nastavená, ľudia nad 65 rokov sú väčšinou už v dôchodkovom veku, čiže nevytvárajú tú ekonomickú hodnotu pre chod štátu... Súhlasíte s jej vyjadrením?

Odpoveď poslankyne Zemanovej na otázku redaktorky RTVS Marty Jančkárovej či súhlasí s tým, že ľudia nad 65 rokov budú až v 8. fáze očkovania.

Tá očkovacia stratégia je nejakým spôsobom nastavená, ľudia nad 65 rokov sú väčšinou už v dôchodkovom veku, čiže nevytvárajú tú ekonomickú hodnotu pre chod štátu. Bez ekonomiky a bez toho, aby sa mohlo vyrábať, aby pekári mohli piecť, proste bez peňazí to nejde. Čiže tam je dôležité, aby aj táto skupina ľudí, ktorá nie je v tých DSS-kách, alebo je už na hranici toho, že je vlastne nemobilná z dôvodu svojho zdravotného stavu, aby títo ľudia naozaj…

Redaktorka jej skočila do reči:

…ale hovoríme o 65+, to sú ľudia, ktorí chodia, aj do obchodov

Pani poslankyňa SAS však pokračuje:

…sú ale v dôchodkovom veku, ktorí naozaj by mali byť zodpovednejší, mali by využívať viacej tie vyhradené časy…

Redaktorka:

a pani poslankyňa pokračuje....

…umierajú, ale oni by mali striktnejšie dodržiavať to obmedzenie tej mobility, aj ich rodinní príslušníci by mali vlastne obmedziť kontakty s tou staršou generáciou.