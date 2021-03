Takto "míňajú" naše dane VUCky (župy). 40% nákladov ide na mzdy a cez 30% sú len transfery

Pandémia priniesla správny čas na otvorenie diskusie o počte VUCiek (krajov) a počtu zamestnancov vo verejnej správe. Prečo? Pozrite si výdavky a rasty počtu zamestnancov verejnej správy a myslím,že pochopíte. Aká je "cena štátu"?

Na začiatok trochu histórie:

Kraj bola najväčšia územnosprávna jednotka v Česko-Slovensku v rokoch 1960 až 1990 (v Česku až dodnes). 10 krajov (pričom Praha a neskôr aj Bratislava mali zvláštne postavenie) bolo vytvorených zákonom o územnom členení štátu z 9. apríla 1960. Na Slovensku boli tieto:

Bratislava

Stredoslovenský kraj

Východoslovenský kraj

Západoslovenský kraj

Na čele krajov stáli Krajské národné výbory. Kraje sa ďalej delili na okresy.

Od zrušenia krajských úradov v roku 2007 ostáva kraj v oblasti štátnej správy už len územným obvodom pre okresné úrady v sídle kraja, inak je kraj už len jednotkou územného členenia štátu na rôzne účely a štatistickou jednotkou.

Mimo štátnej správy a štatistiky však kraj hrá dôležitú úlohu ako územná jednotka v justícii (krajské súdy, krajské prokuratúry), ozbrojených silách (územné vojenské správy), polícii (krajské riaditeľstvá Policajného zboru), hasičstve (krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru) i iných oblastiach špecializovanej štátnej správy (krajské stavebné úrady, inšpektoráty práce, krajské školské úrady, krajské pamiatkové úrady, krajské lesné úrady, krajské úrady životného prostredia, krajské pozemkové úrady, krajské veterinárne a potravinové správy) a najvyššia jednotka samosprávy na Slovensku - územia jednotlivých krajov štátnej správy sú totiž identické s územiami samosprávnych krajov, čo sú najvyššie jednotky územnej samosprávy na Slovensku.

VUCky dnes

Na Slovensku má územná samospráva dve úrovne (obec/mesto a VÚC) a je zakotvená predovšetkým v štvrtej hlave ústavy SR (čl. 64 - čl. 71). Podľa tejto hlavy:

Územnú samosprávu tvorí obec a vyšší územný celok.

Samosprávny kraj alebo vyšší územný celok (skratka: VÚC; hovorovo: župa, kraj) je najvyššia územná samosprávna jednotka na Slovensku. Jej územie je v súčasnosti identické s územím kraja. Inými územnými samosprávnymi jednotkami sú obce. Na čele samosprávneho kraja stojí predseda samosprávneho kraja (resp. predseda vyššieho územného celku), ktorý sa zvykne neformálne označovať aj ako župan.

Do pôsobnosti samosprávnych krajov patria napríklad cesty II. a III. triedy (okrem Bratislavy a Košíc), stredné školstvo, zdravotnícka sústava, kultúrne ustanovizne a iné.

Obyvatelia s volebným právom volia každé štyri roky zastupiteľstvo samosprávnych krajov a predsedu samosprávneho kraja, nazývaného aj župan. Voľby do orgánov samosprávnych krajov na Slovensku sa naposledy konali 4. novembra 2017.

Z 4 500 142 registrovaných voličov sa hlasovania zúčastnilo 1 348 114 čím bola volebná účasť 29,95%.

Bola najvyššia v histórii, predsa však nízka. V porovnaní s rokom 2005, keď bola účasť v druhom kole volieb, naopak, najnižšia, len na úrovni 18,02 percenta, je to skok naozaj výrazný. Trochu menší, no predsa slušný je aj nárast oproti roku 2013, keď v prvom kole odvolilo 20,11 percenta voličov.

Aké boli príjmy VUCiek v roku 2020?

(cenastatu.sme.sk/)

Aké boli výdaje VUCiek v roku 2020?

(cenastatu.sme.sk)

Cez 40% ročných nákladov VUCiek ide na mzdy a cez 30 % ročných nákladov tvoria transfery príspevkovým a rozpočtovým organizáciam... Hlavnou úlohou VUCiek je "byť sprostredkovateľom" prevodou výplat mzdy, odmien a odvodov medzi štátom a organizácii patriacich pod VUCky?

To znamená napríklad, že keby bol vytvorený centrálny mzdový úrad pre všetkých zamestnancov VUCiek na posielanie miezd, ktorý by raz mesačne poslal mzdy všetkým zamestnancom VUC na celom Slovensku a tento systém by bol automatizovaný, koľko by sa dalo ušetriť? To isté pri transferoch príspevkovým organizáciam.

Ako nám rastie zamestnanosť vo verejnej správe a kto bude robiť na dôchodky v roku 2040, keď to takto ďalej pôjde?

(cenastatu.sme.sk/)

Za zamestnancov vo verejnom sektore sa v rámci metódy Výberového zisťovania pracovných síl považujú osoby pracujúce v štátnom podniku, v organizácii s vlastníctvom územnej samosprávy (krajskej samosprávy a samosprávy obce) a osoby pracujúce v organizácii s medzinárodným vlastníctvom s prevažujúcim verejným sektorom. Údaje sú vždy k 31.12. daného roka.

(cenastatu.sme.sk/)

Je tento trend vývoja v zamestnanosti vo verejnej správe vs súkromnom sektore naďalej trvalo udržateľný?

Čo dodať na záver?

Na základe vývoju vo výdajových častiach sa súčasný počet VUCiek javí pre potreby Slovenska ako privysoký. Po celoplošnej diskusii by malo pravdepodobne prísť k redukcii počtu VUCiek ( krajov) a samozrejme k redukcii zamestnancov vo verejnej správe.

Efektivita ich činnosti nezodpovedá vynaložením nákladom. Nie je trvalo udržateľné aby počet zamestnancov vo verejnej správe rástol každým rokom a počet zamestnancov v súkromnom sektore stagnoval.

Samozrejme viem si predstaviť protiofenzívu VUCkárov a županov o význame a dôležitosti VUCiek atď. Nemám nič proti VUCkám, len ich počet je neprimerane vysoký na veľkosť krajiny ako je Slovensko. Je čas na otvorenie celoplošnej diskusie o verejnej správe a redukcii počtu VUCiek a počtu okresov.

Je čas na veľkú reformu správneho usporiadania Slovenska. 8 VUCiek na takú krajinu, 8 županov, 8 poslaneckých zborov všetko platené z našich daní - to je skutočne na tak malú krajinu ako je Slovensko veľa.

Je čas na zníženie počtu VUCiek( žúp) na 3 + Bratislava.

Aký je Váš názor?

