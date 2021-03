2 strany - 2x vabank, čo keď sa pridá aj OĽANO? Kto bude porazený?

SaS, Za Ľudí stavili na odchod Matoviča. OĽANO na Matoviča. 2 strany sa rozhodli hrať VABANK. Majú nakreslené všetky scenáre? Čo keď premiér sa ukáže ako "stratég", požiada národ o odpustenie a druhú šancu? A neodstúpi...

2 strany - 2 x vabank

Strana SaS vyzýva premiéra Igora Matoviča (OĽANO) na odchod z funkcie. Na pondelkovej tlačovej konferencii to uviedol predseda strany a vicepremiér Richard Sulík, ktorý v prípade potreby ponúkne svoju funkciu ministra. Sulík nevylúčil odchod SaS z vlády, ak Matovič neodstúpi. Premiér sa má rozhodnúť do budúcej stredy. SaS naďalej odmieta predčasné voľby.

Strana Za ľudí žiada odchod premiéra Igora Matoviča (OĽANO). Ak z funkcie neodíde, strana nevylučuje možnosť vystúpenia z vlády. Ultimáta však dávať nechce. Predčasné voľby odmieta. Za ľudí chce, aby súčasná koalícia pokračovala. Verí, že sa štyri koaličné strany čo najrýchlejšie dohodnú. Vyhlásila to v pondelok vicepremiérka a predsedníčka koaličnej strany Za ľudí Veronika Remišová a jej stranícki kolegovia.

Karty sú rozdané. Kocky hodené...

Čo keď aj OĽANO začne hrať vabank? A premiér sa rozhodne, že neodstúpi?

Premiér je zahnaný do kúta. Jeho súčasná pozícia vyzerá ako neudržateľná. Podľa posledného prieskumu má voličskú podporu okolo 13%, čo znamená 27 poslaneckých mandátov. Teraz ich má 53. Prípadne predčasné voľby znamenajú koniec pre 26 poslancov OĽANO. Má OĽANO na výber? Môže nechať odstúpiť premiéra?

Premiér Matovič, môže - ale nemusí odstúpiť. A pokiaľ sa na to pozrie "štátnicky", ako ho na to vyzýva jedna z koaličných strán a zráta si všetky "za" a "proti", tak neodstúpi v prípade, že SME rodina ho podporí.

A môže skúšať začať so sociálnymi balíčkami, pripravovanými reformami - ale bez ostatných 1 alebo 2 súčasných koaličných strán. A veriť, že národ možno zabudne...a znova uverí...

Či to urobí alebo neurobí, bude to pre hnutie pravdepodobne devastačné. Ak vydrží tento tlak, môže sa pokúsiť ešte svoje preferencie otočiť.

A nie je to len o poslancoch. Vládne strany "nominovali" stovky ľudí do štátnych podnikoch, do dozorných rád, do úradov a ministerstiev. Väčšina z nich sa v prípade predčasných volieb môže s pozíciami pravdepodobne rozlúčiť. V prípade menšinovej vlády je to podobné. Prebehne pravdepodobne veľké "upratovanie".

Strany hrajú VABANK.

Strana Za Ľudí je dlhodobo na hranici zvoliteľnosti. Väčšina prieskumov jej „prorokuje“ mimoparlamentnú budúcnosť. Remišová je ako mnohí politici, ktorí sú už v "zabudnutí". Do kola naučené frázy...nemastné, neslané...pre obyčajných ľudí nie je "uveriteľná".

Na koho sa v tejto situácii zabúda? Čo nikto nerieši? Stále sú to poslanci Kotlebovej strany. Ich súčasné preferencie im nedávajú budúcu "parlamentnú účasť". ĽSNS získala príspevok od štátu za posledný rok za voľby 3.175.140,15 eur. Chceli by ste na ich mieste prísť o poslanecký mandát? Chceli by ste za tejto situácie prísť o tento príspevok? Pre nich by predčasné voľby v dnešnej situácie znamenali najväčšiu katastrofu.

A ostatné strany, ktoré sa potĺkajú na "hrane" zvoliteľnosti a peniaze, o ktoré môžu prísť, ak by prišlo k predčasným voľbám. Hovoríme o miliónoch EUR, ktoré strany ročne dostávajú za volebný výsledok.

Za minulý rok im Ministerstvo financií SR vyplatilo spolu 35.181.881,28 eur. Najviac, zhruba 9,6 milióna eur, získal víťaz volieb hnutie OĽANO. Nárok na štátny príspevok má strana, ktorá získala vo voľbách aspoň tri percentá hlasov. Príspevok sa rozdelil na štyri časti, ktoré sa vyplácajú každý rok.

Hnutie OĽANO získalo podľa rezortu financií 9.628.588,52 eur. Strana SaS dostala zatiaľ za výsledok volieb do Národnej rady (NR) SR 2.470.091,72 eur. Strana Za ľudí získala za výsledok volieb 2.290.145,81 eur. Hnutie Sme rodina získalo za výsledok parlamentných volieb zatiaľ 3.266.463,43 eur. Opozičný Smer-SD dostal druhý najvyšší príspevok, a to 7.077.473,13 eur. ĽSNS získala 3.175.140,15 eur.

Miesto záveru...

Postoj strany SaS je pochopiteľný. V prípade, predčasných volieb môže pravdepodobne len získať.

Postoj strany Za Ľudí je z tohto pohľadu ukážkou politickej nezrelosti a naivity. Vo vláde mala šancu presadiť svoj program a ukázať, že sú odborne zdatnou stranou s kompetentnými ľuďmi. S opozičných lavíc sa reformná politika robiť nedá.

Strana Za Ľudí podobne ako ostatné vládne strany zabudli, že sa blíži koniec pandémie a bude lepšie. Epidémia sa skončí najneskôr do konca roka a nastane čas na reformy a "plán obnovy".

Viem si predstaviť pri tejto príležitosti "búrlivú" diskusiu na tému: "Čo je pre Slovensko lepšie?". Ako to vždy pri takýchto príležitostiach býva. Je zaujímavé, že v pravidelných intervaloch ju najviac vyvolávajú tí, ktorí vo väčšine prípadoch mali pred parlamentnými voľbami "najjasnejší" pohľad na to, koho budú voliť. Nakoniec, nie je treba zabúdať, že OĽANO získalo v posledných voľbách cez 25%. Kde sú všetci tí voliči dnes?

Nie, nie. Cieľom tohto komentára nemá byť rozbor o tom, čo je pre Slovensko lepšie, alebo horšie - na to dáva odpoveď posledný prieskum o dôvere/nedôvere v jednotlivých politikoch.

Cieľom tohto komentára je skôr poukázať na scenár, že "premiér sa rozhodne pokračovať", čo je jeden z možných scenárov a 2 faktory (Kotleba, príspevok za voľby), ktoré sú v politických analýzach dnešnej situácie "opomínané".

Slovensko prehráva...8000 mŕtvych spoluobčanov na COVID19 sú nemilosrdným svedectvom vládnutia tejto vládnej garnitúry.

Slovenská populácia bude zaočkovaná do konca tohto roka. Predčasné voľby pravdepodobne tiež.

