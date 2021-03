Pozrite si, aké sú ceny vakcín proti COVID 19. Viete, ktorá je najlacnejšia?

V poslednej dobe sa rozprúdila diskusia o pravdepodobných cenách vakcín proti COVID 19. Čo vlastne o nich vieme? Aké sú ceny vakcín a nie sú "prapočiatkom" negatívnych kampaní voči niektorým z nich?

Európska komisia uzavrela zmluvy o dodávkach očkovacích vakcín so spoločnosťami AstraZeneca (400 miliónov dávok), Sanofi-GSK (300 miliónov dávok), Johnson and Johnson (400 miliónov dávok), BioNTech-Pfizer (600 miliónov dávok), CureVac (405 miliónov dávok) a Moderna (460 miliónov dávok). Komisia navyše ukončila prípravné rozhovory s farmaceutickou spoločnosťou Novavax, od ktorej zamýšľa nakúpiť do 200 miliónov dávok, a so spoločnosťou Valneva, od ktorej by zasa chcela nakúpiť do 60 miliónov dávok.

Komisia teda zabezpečila portfólio s viac ako 2,6 miliardy dávok.

Aké sú teda pravdepodobné ceny vakcín podľa dostupných zdrojov?

Tajné údaje o cenách vakcín proti ochoreniu COVID-19 zverejnila na Twitteri belgická štátna tajomníčka pre rozpočet, Eva De Bleeker. Príspevok bol rýchlo odstránený, no podarilo sa ho zachytiť. Ceny vakcín sa podľa tejto informácie pohybujú od 1,78 až po 18 amerických dolárov.

Najlacnejšou vakcínou je podľa tohto zoznamu látka od spoločnosti AstraZeneca. Dávka vychádza na 1,78 eura. Vakcína od Pfizer/BioNTech bola podľa tohto "tweetu" dohodnutá na 12 eur a cena vakcíny Moderna za 18 eur.

Čo hovoria iné zdroje?

Podľa Európskej komisie majú zmluvy s dodávateľmi vakcín dôverný charakter, ktorý vyplýva zo silnej konkurencie na tomto globálnom trhu. Cieľom komisie je chrániť dôvernosť rokovaní a obchodných informácií, ako sú finančné informácie, vývojové a výrobné plány.

Podľa komisie by zverejnením citlivých obchodných informácií sa narušil aj samotný proces verejného obstarávania, čo by mohlo mať ďalekosiahle následky na schopnosť Komisie plniť si svoje úlohy stanovené v právnych nástrojoch, ktoré sú základom rokovaní. Všetky spoločnosti požiadali, aby k týmto citlivým obchodným informáciám mali prístup iba signatári zmluvy. Komisia uverejnila upravené predbežné kúpne zmluvy so spoločnosťami CureVac a AstraZeneca.

Český portál aktualne.cz zverejnil svoje porovnanie cien vakcín:

Podľa BBC sú ceny vakcín za ktoré pravdepodobne nakupuje aj Anglicko nasledovné:

Americké média na čele s Washington POST zverejnili aj porovnanie medzi cenami EU a USA na základe dostupných zdrojov.

Odhaduje sa, že vakcína spoločnosti AstraZeneca stojí američanov približne 4 doláre za dávku podľa správy BMJ z roku 2021. Spoločnosť Pfizer stojí asi 20 dolárov za dávku, zatiaľ čo spoločnosť Johnson & Johnson stojí asi 10 dolárov za dávku, uvádza okrem Washington postu aj Forbes. Tieto ceny budú pravdepodobne kolísať s pribúdajúcim časom a vývojom vakcín.

Nech už sú ceny akékoľvek dôležité je, aby neboli tie, ktoré sú považované za „lacné“ - predmetom diskreditačných kampaní.

Dokázalo sa, že každá vakcína, ktorá získala povolenie EU minimalizuje možnosť ochorenia na COVID 19. V prípade ochorenia znižuje na minimum ťažký priebeh choroby, resp. nutnosť samotnej hospitalizácie.

Vedľajšie účinky všetkých schválených vakcín sú podobné, vrátane potenciálnej bolesti v mieste vpichu a symptómov podobných chrípke, vrátane horúčky, únavy, bolesti hlavy a bolesti svalov, ktoré možno očakávať pri naštartovaní imunitného systému, najmä po druhej dávke.

Hlavným cieľom vakcinácie proti COVIDu19 v podmienkach SR je zabezpečenie ochrany obyvateľov pred ochorením a zabránenie šírenia nákazy v populácii, čo povedie k minimalizácii počtu úmrtí, minimalizácii preťaženia akútnych a intenzívnych lôžok v zdravotníckych zariadeniach. Slovensko sa preto aktívne zapojila do obstarania očkovacích látok v rámci spoločného postupu s ostatnými členskými štátmi EÚ.

Slovensko malo podľa dokumentu "Národná stratégia očkovania proti ochoreniu COVID-19 v podmienkach SR" objednané nasledovné množstvá:

(Národná stratégia očkovania proti ochoreniu COVID-19 v podmienkach SR)

Celú schválenú národnú stratégiu očkovania si môžete pozrieť tu.

Bez ohľadu na to, ktorá vakcína COVID-19 vám bude podaná, môžete si byť istí jej schopnosťou chrániť vás, samozrejme pokiaľ budete aj naďalej opatrní. Ich použitie by malo jednoznačne viesť k minimalizovaniu budúcich pozitívnych prípadov, hospitalizácii a úmrtí.

