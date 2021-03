Prečo sa vlastne sčítame? Tak toto je "tá digitalizácia v praxi"...

Kto okrem sociológov potrebuje vedieť odpovede na niektoré otázky, ktoré boli súčasťou tohtoročného sčítavania? Prečo ma štátny orgán - úradník "otravuje"? Platím dane, jeho plat mal by mi slúžiť - nie,on chce, aby som slúžil ja.

Tak som sa úspešne sčítal .... Ale prečo sa vlastne sčítame a štátu dávame informácie, ktoré iné štátne orgány majú k dispozícii?

Sčítanie prebiehalo od 15.februára 2021 do 31.marca 2021, čiže šesť týždňov a len elektronicky, čo myslím najmä ľuďom nad 65 rokov mohlo spôsobovať problémy. SODB 2021, ako znela skratka, bolo prvým integrovaným sčítaním a prvým plne elektronickým sčítaním v SR. Okrem iného sa pýtali aj na:

Aké je miesto Vášho súčasného pobytu?

Mali ste od roku 1980 nepretržitý pobyt v zahraničí v trvaní najmenej 12 mesiacov?

S ktorými osobami bývate v byte v mieste Vášho súčasného bydliska?

Aký je váš rodinný stav?

Koľko živých detí sa Vám narodilo?

Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?

Aké je Vaše zamestnanie?

Aká je adresa miesta výkonu Vášho zamestnania?

V akej časovej periodicite dochádzate do zamestnania alebo do školy?

Aký spôsob dopravy využívate pri dochádzaní do zamestnania alebo do školy?

Aká je Vaša národnosť?

Hlásite sa aj k ďalšej národnosti?

Aký je Váš materinský jazyk?

Aké je Vaše náboženské vyznanie?

Štatistický úrad sa pýtal len na tie otázky, ktoré tvrdí, že nevie získať z iných databáz.

Napríklad to, kde máme trvalý, prechodný alebo obvyklý pobyt. Koľko máme detí a s koľkými ľuďmi žijeme v domácnosti. V akej pracovnej oblasti pôsobíme, ako cestujeme do školy alebo do práce, aké je naše najvyššie dosiahnuté vzdelanie. Prípadne aký je náš materinský jazyk, k akej národnosti sa hlásime alebo aké náboženstvo vyznávame.

Pachuť zo sčítavania – robota pre obyčajných ľudí pre koho?

Rozumiem potrebu štátu získať niektoré údaje, na základe ktorých bude definovať viaceré stratégie. Napríklad koľko škôl, škôlok alebo domovov seniorov potrebujeme. Aký spôsob dopravy vyžaduje viac investícií. Prípadne ktorá cirkev bude od štátu dostávať koľko peňazí. Rozumiem, že štatistické výsledky sú významné aj na úrovni samospráv a obcí. Kľúčovú časť ich príjmov totiž tvoria podielové dane obyvateľov s trvalým pobytom.

Ak má napríklad Terchová necelých 4000 obyvateľov s trvalým pobytom, no reálne tam žije napr. 5000 ľudí, obec prichádza o značnú časť svojich príjmov.

Celý čas vypĺňania dotazníka som však aj tak pri niektorých otázkach mal v sebe strašnú „pachuť“ z toho, že sú to nepotrebné údaje. Nech mi niekto povolaný vysvetlí, aký zmysel má otázka z pohľadu definovania akejkoľvek štátnej stratégie otázka:

„Mali ste od roku 1980 nepretržitý pobyt v zahraničí v trvaní najmenej 12 mesiacov?“

Pri niektorých otázkach mi hlavou preblesklo: "zdá sa mi, že tieto údaje by štát mal o mne vedieť a len ma zamestnáva blbosťami". Napríklad pri otázkach:

Koľko živých detí sa Vám narodilo?

Aký je Vás rodinný stav?

Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?

Google, Facebook alebo Aliexpres má vďaka nášmu mobilnému telefónu, aktivite na internete dostatok informácií na to, aby nás bombardovali cielenou reklamou a keby ma nechránilo nariadenie GDPR, tak by vedeli ďaleko viac ako z tohto sčítania.

Celá táto „tortúra“ so sčítaním prezradila ešte jednu vec. Sľubovaná digitalizácia štátnej správy nie je na takej úrovni, ako by malo. Informácie, ktoré sa predtým sčítavali ručne cez komisára, dnes sčítame stále "ručne" - len bez komisára. Pri niektorých informáciach mám pocit, že sa zhromažďujú len kvôli budúcim výskumom sociológov.

Zároveň si myslím, že štatistický úrad toto sčítavanie podcenil, čo sa týka vysvetľovacej kampane: mal pri každej otázke jasne vysvetliť prečo sa tú, či onú otázku pýta. On namiesto toho vrazil všetku energiu do toho, aby bola vysokú účasť na sčítavaní, pričom v každom článku som sa k nemu dočítal o tom, že je to povinné a že keď sa nezúčastním môže prísť pokuta.

Nadobudol som pocit, že štát sa k svojim občanom nespráva ako k rovnocennému partnerovi.

Štát ma slúžiť občanom. Na Slovensku v niektorých prípadoch občania slúžia štátu a jeho orgánom, ktoré pýtajú od neho z môjho pohľadu niekedy absolútne nezmysly.

Niektoré otázky boli pre mňa vyslovene otravné a nevidím žiaden dôvod, aby štát tieto informácie si nedohľadával vo svojich databázach.

Na záver musím zopakovať, či som žil v zahraničí je údaj pre koho??? Načo ho štát zhromažďuje? Ako s ním naloží?

