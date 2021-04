Vakcína Sputnik V – pravdy a mýty...sumár aktuálneho stavu...NESOLIDÁRNE SLOVENSKO

Plány na očkovanie vakcínou Sputnik V sa líšia štát od štátu. Sputnik budí vášne naprieč celou Európou. Európska agentúra pre lieky (EMA) začala priebežné hodnotenie ruskej vakcíny začiatkom marca.

Proces u doteraz schválených vakcín trval u Európskej agentúry pre lieky niekoľko mesiacov. Štátny ústav pre kontrolu liečiv SR vo štvrtok zverejnil svoje stanovisko k vakcíne Sputnik V. Stanovisko Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv o neregistrovanej vakcíne Sputnik V je veľmi kritické. Najmä k nedostatku informácií a dokumentov, ktoré Štátnemu ústavu ruský výrobca neposkytol.

„Podľa publikovaných správ by sa Sputnik V mal používať v približne 40 krajinách sveta, ale tieto vakcíny spája len názov. Nie je preukázaná porovnateľnosť a konzistentnosť rôznych šarží vyrobených na rôznych miestach. Vo viacerých prípadoch sa javí, že ide o vakcíny s rozdielnymi vlastnosťami “

píše ústav podľa denníka N. V stanovisku, ktoré 30. marca ústav odovzdal ministerstvu zdravotníctva vzniesli 49 pripomienok k dodaným údajom. Štátny ústav pre kontrolu liečiv Slovenska od výrobcu žiadal informácie nevyhnutné na zhodnotenie vakcíny: údaje z predklinických skúšaní, z výroby (vrátane údajov o výrobe liečiva, finálneho produktu, stabilite vakcíny, skladovaní a exspirácii) a z klinických skúšaní, čo zahŕňa najmä dáta o bezpečnosti a účinnosti. „Dáta mali byť dodané výrobcom, ale ani po opakovaných výzvach podstatná časť údajov – približne 80 percent, dodaná nebola,“ napísal ŠÚKL.

Čo hovorí Ruský fond priamych investícií (RFPI), ktorý je zodpovedný za distribúciu vakcíny SPUTNIK V?

Ruský fond priamych investícií (RFPI) už vo februári oznámil, že ruskú vakcínu proti koronavírusu Sputnik V používajú v tridsiatich siedmych krajinách sveta, ktorých celková populácia presahuje 1,1 miliardy ľudí a už na začiatku marca informoval, že vakcína je schválená v 45 krajinách a celkový počet obyvateľov v 45 krajinách, v ktorých je očkovacia látka Sputnik V registrovaná, presahuje 1,2 miliardy.

Dnes je Sputnik V registrovaný napríklad v Rusku, Bielorusku, Argentíne, Bolívii, Srbsku, Alžírsku, Palestíne, Venezuele, Paraguaji, Turkménsku, Maďarsku, Spojených arabských emirátoch, Iráne, Guinejskej republike, Tunisku, Arménsku, Mexiku, Nikaragui, Republike srbskej (subjekt Bosna a Hercegovina), Libanone, Mjanmarsku, Pakistan, Mongolsku, Bahrajne, Čiernej Hore, Svätom Vincente a Grenadíne, Kazachstane, Uzbekistane, Gabone, San Maríne, Ghane, Sýrii, Kirgizsku, Guyane, Egypte, Hondurase a Guatemale.

Vakcína Sputnik V bola registrovaná Ministerstvom zdravotníctva Ruskej federácie 11. augusta 2020 ako prvá vakcína proti COVID-19 na svete. Už 11. novembra 2020 podľa agentúry Reuters Ruská federácia oznámila, že účinnosť vakcíny je 92 % účinnosť pri zabránení symptomatickému priebehu ochorenia COVID-19. Komentár výsledkom bol publikovaný v lekárskom časopise The Lancet. Prečítať si ju môžete tu.

Článok v časopise publikoval anglický profesor Ian Jones, School of Biological Sciences, University of Reading v spolupráci z profesorom virológie Polly Royom z oddelenie molekulárnej biológie patogénov na Fakulte infekčných a tropických chorôb v Londýne (London School of Hygiene & Tropical Medicine v Londýne).

Sputnik V sa vyrába a bude vyrábať aj v zahraničí. Najnovšie sa dohodli so spoločnosťou Panacea Biotec a po tejto dohode sa zvyšuje celkový počet kusov SputnikV, ktorý by sa mohol vyrobiť mimo Ruska, na viac ako 1,1 miliardy.

Ako vakcína SPUTNIK V funguje?

Vakcína Sputnik V je podobná už schválenej britskej vakcíne od spoločnosti AstraZeneca. Ide takisto o vektorovú vakcínu, na rozdiel od vakcín od Pfizer/BioNTech a Moderna, ktoré využívajú technológiu mRNA.

Sputnik V na rozdiel od AstraZeneci, ktorá využíva vo vakcíne šimpanzí adenovírus, používa ľudský adenovírus. V Sputniku V sú použité dva, aby nastala kvalitnejšia imunitná odpoveď.

Proces prebieha rovnako ako pri AstraZenece. Ľudský imunitný systém rozpozná proteín ako cudzí a spustí obrannú reakciu – začne tvoriť protilátky a T-bunky. Ak sa následne ľudský organizmus stretne s koronavírusom SARS-CoV-2, jeho imunitný systém ho rozpozná a dokáže voči nemu bojovať: protilátky a T-bunky vírus zabijú, zabránia jeho vstupu do ľudských buniek a zničia infikované bunky, a tak ochránia organizmus pred rozvojom ochorenia COVID-19.

SPUTNIK V v Európe

Maďarsko bolo prvá krajina v Únii, ktorá začala používať ruskú vakcínu Sputnik V. Očkovanie ruskou vakcínou Sputnik V začali v Budapešti 12. februára v štyroch očkovacích centrách a ďalších 40-tisíc ruských vakcín im následne prišlo 2. februára.

(aktualne.cz - prehlad cien vakcín - pokiaľ chcete sa viac dočítať o cenách kliknite na obrázok)

Prvé vakcíny Sputnik V dorazili do San Marína 23. februára, pričom krajina hneď začala aj s očkovaním. Medzitým v Čiernej Hore sa ministerka zdravotníctva Čiernej Hory nechala očkovať proti koronavírusu vakcínou Sputnik V.

Stále viac štátov alebo regiónov Európskej únie zvažuje nákup ruskej vakcíny, hoci zatiaľ nemá schválenie EMA.

Bavorsko sa s Ruskom predbežne dohodlo na výrobe Sputnika v bavorskom mesta Illertissen, oznámil v stredu na tlačovej konferencii bavorský premiér Markus Söder. Za podmienku použitia tohto preparátu v Bavorsku označil jeho schválení Európskou agentúrou pre lieky (EMA), alebo príslušnými nemeckými úradmi. V takom prípade by Bavorsko mohlo ešte v júli získať približne 2,5 milióna dávok.

"Chcem niečo povedať k téme Sputnik V. Máme s príslušnou inštitúciou ruskej vlády dojednania, že by sa táto vakcína mala vyrábať v mesta Illertissen. Stanovili sme tiež, že by sme ju mohli dovážať, "povedal Söder. "Podmienkou ale samozrejme je, že bude schválená Európskou liekovou agentúrou alebo podobným úradom,"

dodal. Söder na tlačovej konferencii ocenil vysokú účinnosť Sputnika proti rozvinutiu ťažkému priebehu infekcie.

Rakúsky kancelár Sebastian Kurz naznačil, že by Rakúsko mohlo ruskú vakcínu Sputnik V núdzovo schváliť, pokiaľ ju odborníci označí za účinnú a bezpečnú. Postup Európskej liekovej agentúry je podľa neho príliš zdĺhavý.

"Rýchle schválenie zo strany EMA by dávalo zmysel," povedal Kurz novinárom vo Viedni v utorok. "Ak sa tak nestane v dohľadnej budúcnosti, potom sa vec stočí k národným krokom a ja verím, že by pre nás malo zmysel ísť touto cestou."

Kurz uviedol, že rozhovory s Ruskom o dodávke 1 milióna vakcín Sputnika od apríla sa blíži ku koncu a čoskoro by mohla byť podpísaná zmluva. Rakúska vláda ale explicitne neuviedla, či chce Sputnik V nakúpiť aj bez posvätenia EMA.

Úrad rakúskeho kancelára na konci marca agentúre APA povedal, že bola podpísaná dohoda o mlčanlivosti ohľadom výmeny dokumentov spojených s možnými dodávkami ruskej vakcíny do krajiny. Uviedol tiež, že Moskva ponúkla dodávky 300 000 vakcín v apríli, 500 000 v máji a 200 000 začiatkom júna. Konečné rozhodnutie o kúpe ruskej vakcíny ale zatiaľ vo Viedni nepadlo. Celý článok si môžete prečítať tu.

Taliansko sa dohodlo predbežne s Ruskom, že sa na jeho území bude vyrábať ruská vakcína Sputnik V. Distribúcia však začne, až keď vakcínu schváli Európska agentúra pre lieky (EMA). Ruskú vakcínu proti covidu-19 bude v Taliansku vyrábať farmaceutická spoločnosť Adienne Pharma & Biotech sídliaca vo Švajčiarsku. Výroba má byť umiestnená v závode v Lombardii na severe Talianska. Firma oznámila, že je schopná od tohtoročného júla do januára 2022 dodať desať miliónov dávok vakcíny.

NESOLIDÁRNE SLOVENSKO

“Prijatie záveru pomere prínosov a rizík vakcíny nebolo možné nie pre nedostatok odborných kapacít štátneho ústavu, ale pre nedostatok a nekonzistentnosť údajov dodaných výrobcom,”

napísal ŠUKL vo svojom stanovisku. Štátny ústav pre kontrolu liečiv tiež dodal, že naďalej odporúča, aby Slovensko očkovalo obyvateľov registrovanými vakcínami.

Fakty:

vakcína SPUTNIK nie je v súčasnej dobe schválená a registrovaná v zmysle pravidiel EU,

podľa SUKL prijatie záveru na národnej úrovni o pomere prínosov a rizík vakcíny nebolo možné pre nedostatok a nekonzistentnosť údajov dodaných výrobcom,

vakcína SPUTNIK je schválená v 45 krajinách, z EU zatiaľ len v Maďarsku,

vakcína SPUTNIK sa vyrába v Rusku, Kórei, Indii a Číne, zmluvu o výrobe má podpísanú z Talianskom a rokujú z Nemeckom,

krajiny, kde sa SPUTNIK používa hlásia porovnateľnú účinnosť v porovnaní z ostatnými schválenými vakcínami a nízke vedľajšie účinky, v Mexiku dokonca v niektorých prípadoch menšie ako pri iných vakcínach.

Predmetom článku nie je komentovať spôsob obstarávania doteraz v EU neschválenej vakcíny SPUTNIK V na Slovensku. Za normálnych okoľností, i keď sme v núdzovej situácii, by sa to mohlo stať len na základe celospoločenskej dohody. Na to nech si každý urobí názor sám. Cieľom článku bolo zosumarizovanie súčasnej situácie, dostupných informácii a popísanie použitia vakcíny SPUTNIK V v iných krajinách.

Napopierateľným faktom zostáva, že pokiaľ má ŠUKL prevziať za niečo zodpovednosť tak musí mať dostatok informácii, resp. za "núdzové" použitie vakcíny SPUTNIK musí prevziať "zodpovednosť" na našom území do času schválenia v rámci EU nejaký iný štátny orgán.

V opačnom prípade, pokiaľ sa vakcínou nezačne očkovať, bol dovoz tejto vakcíny zbytočný a Slovensko je NESOLIDÁRNE z inými krajinami, ktoré majú obdobne zlú pandemickú situáciu a majú už schválenú túto vakcínu, čakajú na jej dodávky a určite by bez problémov túto vakcínu okamžite použili, keby im ju dodáme (prenecháme).

V prípade, že nechceme jej použitie na Slovensku z akéhokoľvek dôvodu bolo by lepšie, čo najrýchlejšie ju nejakej takejto krajine dodať alebo vrátiť naspäť tomu, kto ju nám predal.

Ľudský život v Indii, v Čiernej Hore, Maďarsku či Srbsku má tu istú hodnotu ako ten náš. Keď tieto štáty touto vakcínou očkujú, sú s tým spokojné a sú v obdobnej v zlej pandemickej situácii ako my - mali by sme im ju urýchlene dodať. 200 000 vakcín u nás na sklade niekoľko týždňov, znamená 200 000 nezaočkovaných ľudí v niektorom z týchto štátov, ktoré s touto vakcínou očkujú.

Občianska iniciatíva STOP zelená - udržateľnosť, príroda, ľudia, život, Slovensko...

