Policajt na videu zo Starej Turej "bije" človeka? Čo na to policajný prezident Kovařík?

Úrad inšpekčnej služby bude vyšetrovať incident v Starej Turej, kde policajt údajne neprimerane zbil ležiaceho muža na parkovisku. „Podľa informácií, ktoré mám, sa zásah policajta skutočne javí ako neprimeraný,“ píše v stanovisku.

Incident v Starej Turej natočil na video náhodný občan, zdieľal ho na Facebooku. Upozorňujem, že video nie je vhodné pre mladistvé a citlivé osoby. Celé videá si môžete pozrieť tu.

Policajt na videu z môjho pohľadu najprv kope človeka zdvíhajúceho sa zo zeme, a následne pri jeho odchode ho udiera päsťami a s krikom sa ho pýta: "Ešte?", pričom bitý človek kričí od bolesti...

Na inom videu z incidentu je vidieť ležiaceho stonajúceho človeka do ktorého policajt najprv niečo hodí a následne mu stúpi na brucho...

Aké stanovisko k tomuto incidentu vydal Prezident policajného zboru?

Takže podľa tohto stanoviska, sa síce javí zásah policajta ako neprimeraný (potom je namieste otázka, čo by musel policajt urobiť, aby sa "nejavil", ale bol v očiach policajného prezidenta zásah neprimeraný...), ale podľa prezidenta je potrebné zdôrazniť širšie súvislosti.

Nemala byť náhodou takáto osoba, ktorá sa podľa oficiálneho stanoviska polície SR dopúšťaľa protiprávneho konania a opakovane odmietla uposlúchnuť výzvu na opustenie priestoru, bola agresívna, vyhrážala sa policajtovi zabitím jeho rodiny byť predvedená na policajnú stanicu a spracované na ňu trestné oznámenie?

Namiesto toho bola táto osoba terčom "úderov" zo strany službukonajúceho policajta.

Kladiem si otázku, čo by bolo, keby to náhodný okoloidúci nenatočil. Stalo by sa niečo?

A čo ostatní členovia hliadky - na videu sa nečinne pozerali. Nezasiahli. Druhý policajt stojí pri aute a pozerá sa na "zasahujúceho" kolegu.

Je pre Vás takýto zásah ok? Takýchto policajtov chceme platiť z našich daní?

Takéto incidenty by mali mať jednoznačné stanoviská a v demokratickej krajine nie je pre ne priestor a "nepoznajú čierno-bielu optiku".

Takto podané stanovisko prezidenta policajného zboru k takémuto konaniu policajta, keď policajt kope a stúpa po ležiacom človeku, ktorý sa na zemi nijako nebráni, žiaľ vo mne nevyvoláva dôveru.

Zákony by mali platiť pre každého.

Na záver otázka: Zvyšuje takýto "služobný zákrok" dôveru voči policajnému zboru?

Občianska iniciatíva STOP zelená - udržateľnosť, príroda, ľudia, život, Slovensko...