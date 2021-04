3 otázky na ktoré nemáme odpoveď...Premiér Heger nemusí nič zdôvodňovať...Súhlasíte?

Mám tri otázky na našu vládu: Prečo naďalej trvá zákaz vychádzania, prečo nás nútia v tejto situácii každý týždeň či dva sa „plošne“ testovať nepresnými AG testami a do kedy bude vyhlásený núdzový stav?

Vzhľadom na to čo sa deje vonku, vzhľadom na pozitívny vývoj epidemiologickej situácie, zrušenie zákazu pohybu z okresu do okresu, otvorenie škôl, otvorenie terás, ktoré praskajú vo švíkoch, umožnenie navštevovať vybrané športové podujatia tak sú tieto tri otázky na mieste.

Premiér Heger so svojimi úradníkmi sa správa žiaľ v tejto situácii skoro "klasicky". Nemusím zdôvodňovať, nemusím vysvetľovať a poprípade zopakuje ako ministerka investícii pani Remišová, zodpovedná za IT a eurofondy niekoľko nacvičených fráz a prísľubov, čo bude v budúcnosti, podobne ako vo víkendovej diskusii s predsedom Hlasu Pelegrinim, keď bola zaskočená jednoduchou otázkou: Čo ste tam za ten rok na tom Vašom ministerstve urobili?

Pani ministerka „lapala“ po dychu a niečo sa tam snažila vysvetľovať....Ale pravdupovediac pre nezainteresovaného človeka to nemalo hlavu pätu a pripomínala mi „nepripraveného“ študenta na skúške.

V nedeľu oznamoval premiér Eduard Heger zámer predĺžiť núdzový stav, dôvody si nechal pre seba a divákom len oznámil, že „nie sme v stave, aby sme ho nemuseli predĺžiť“. V pondelok to dokonca odsúhlasila či navrhla aj pandemická komisia vlády, takisto bez vysvetlenia. Núdzový stav naposledy predĺžila vláda od 20. marca o ďalších 40 dní. Platí do 28. apríla.

Ak existuje lepšie riešenie, poďme ho zrealizovať, ja som určite za. Ale pamätajme na to, že kľúčové slovo by mal mať minister zdravotníctva, pretože on nesie ťarchu zodpovednosti za všetkých pacientov, ktorí sú dnes hospitalizovaní na lôžkach v nemocniciach a ktorým nemôžeme povedať, že nemáme pre nich od zajtra starostlivosť,