Do kedy budeme testovať? 1deň (k 30.3.) 770MOM x 871EUR=670670EUR = 1 mesiac 20 120 100EUR

Mám tri otázky na našu vládu: Prečo naďalej trvá zákaz vychádzania, prečo nás nútia v tejto situácii každý týždeň či dva sa „plošne“ testovať nepresnými AG testami a do kedy bude vyhlásený núdzový stav?

Vzhľadom na to čo sa deje vonku, vzhľadom na pozitívny vývoj epidemiologickej situácie, zrušenie zákazu pohybu z okresu do okresu, otvorenie škôl, otvorenie terás, ktoré praskajú vo švíkoch, umožnenie navštevovať vybrané športové podujatia tak sú tieto tri otázky na mieste.

Očakával by som od zodpovednej vlády logické a adekvátne odpovede na tieto otázky

Premiér Heger so svojimi úradníkmi sa správa žiaľ v tejto situácii skoro "klasicky". Nemusím zdôvodňovať, nemusím vysvetľovať a poprípade zopakuje ako ministerka investícii pani Remišová, zodpovedná za IT a eurofondy niekoľko nacvičených fráz a prísľubov, čo bude v budúcnosti, podobne ako vo víkendovej diskusii s predsedom Hlasu Pelegrinim, keď bola zaskočená jednoduchou otázkou: Čo ste tam za ten rok na tom Vašom ministerstve urobili?

Pani ministerka „lapala“ po dychu a niečo sa tam snažila vysvetľovať....Ale pravdupovediac pre nezainteresovaného človeka to nemalo hlavu pätu a pripomínala mi „nepripraveného“ študenta na skúške.

V nedeľu oznamoval premiér Eduard Heger zámer predĺžiť núdzový stav, dôvody si nechal pre seba a divákom len oznámil, že „nie sme v stave, aby sme ho nemuseli predĺžiť“. V pondelok to dokonca odsúhlasila či navrhla aj pandemická komisia vlády, takisto bez vysvetlenia. Núdzový stav naposledy predĺžila vláda od 20. marca o ďalších 40 dní. Platí do 28. apríla.

Ak existuje lepšie riešenie, poďme ho zrealizovať, ja som určite za. Ale pamätajme na to, že kľúčové slovo by mal mať minister zdravotníctva, pretože on nesie ťarchu zodpovednosti za všetkých pacientov, ktorí sú dnes hospitalizovaní na lôžkach v nemocniciach a ktorým nemôžeme povedať, že nemáme pre nich od zajtra starostlivosť,

skonštatoval naposledy pred novinármi premiér Heger na tému núdzového stavu.

No prepáčte pán premiér, tak vy máte ústavnú väčšinu a za rok ste neboli schopný prijať zmenu konkrétneho zákona napr. zákona o hospodárskej mobilizácii, aby ste do kola vždy, keď sa blíži koniec núdzového stavu znova a znova vyhlasovali zas a znova nový núdzový stav.

Testovanie....

Čo sa týka testovania, je to podobne. Analýza zistila, že MOM-kám podľa Ministerstva zdravotníctva platia priveľa, a tak im pred aprílom rozpočet skresali približne o 40%.

My sme prehodnotili na základe analýzy v teréne aj reálnosť nákladov, ktoré tieto MOM-ky majú,

uviedla hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. Snáď týmto ministerstvo nechcelo povedať, že dovtedy sa pri MOM-kách plytvalo. Ako si ma laik vysvetliť takéto vysvetlenie?

Pre lepšiu predstavu – do 1.apríla dostávali MOM-ky cez 800 eur na deň, po novom to je približne 500eur. Pred prvým aprílom ich bolo na Slovensku okolo 2000. Z toho približne 770 bolo dotovaných MZ SR a testovanie v nich bolo bezplatné, zvyšných cca 1200 bolo súkromných a za testovanie sa platilo.

Platby za odbery (do/a po 1. 4.)

Exteriérové MOM, pracovné dni : 871,05/518,90 eura

: 871,05/518,90 eura Exteriérové MOM, sviatky a víkendy: 1295,35/904,48 eura

1295,35/904,48 eura Interiérové MOM, pracovné dni : 844,52/492,37 eura

: 844,52/492,37 eura Interiérové MOM, sviatky a víkendy: 1156,10/765,23 eura

1156,10/765,23 eura Exteriérové/Interiérové MOM, za každý odber nad 250: 2,50/2 eurá

1 deň testovania do 1.4. = 770MOM x 871EUR=670 670EUR, 1 mesiac pokiaľ fungujú celý mesiac (30 dní) 20 120 100EUR...po aprílovej úprave pokiaľ podpísali nové zmluvy všetky pôvodne MOM - je to plus mínus mesačne 11 965 800EUR...a to je cena bez testov a bez započítania zvýšenej sadzby cez sviatky a víkendy...Aby sme boli objektívny suma sa môže líšiť podľa počtu interiérových a exteriérových štatistík ( výpočet je simulovaný pre prípad, že všetky MOM sú exteriérové).

Naposledy Slovensko nakupovalo okrem 15 miliónov testov od Siemensu aj ďalších 20 miliónov od juhokórejskej firmy SD Biosensor. Za 35 miliónov testov sme zaplatili takmer 140 miliónov eur, cena testov od Siemensu bola 58 miliónov eur.

Poslankyňa Ciganikova pri poslednom plošnom testovaní tvrdila, že na Slovensku sa vykonalo 909.187 antigénových testov, z ktorých bolo 2644 pozitívnych. Pani poslankyňa zdôraznila:

Ak vykonanie jedného testu stojí štát desať eur, minuli sme za tieto dva dni viac ako deväť miliónov eur. Nájdenie jedného jediného pozitívneho človeka nás teda vychádza na 3438 eur, a to ešte neberieme do úvahy, že pri pozitivite 0,29 percenta testov zásadne vstupujú do hry chybovosť testov a falošná pozitivita.

Včera (26.4.) sa vykonalo 287 331 AG testov odhalilo sa 484 pozitívnych ľudí. Koľko stojí Slovensko jeden ešte PCR testom nepotvrdený infikovaný? Na záver snáď už len vyjadrenie hovorkyne ministerstva zdravotníctva:

"Zmluvy na testovanie antigénovými testami v mobilných odberových miestach sú platné do 30. júna. V nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu v danom čase a jej vývoj sa následne prijme prípadné rozhodnutie o prehodnotení spôsobu antigénového testovania“

Ako občan, prosím odpovede na tieto tri otázky:

Ako je možné, že ešte stále platí zákaz vychádzania po ôsmej večer?

Do kedy nás budú nútiť testovať?

Prečo má fungovať krajina v podmienkach núdzového stavu až do konca mája?

V prípade, že nepríde k zmeneniu epidemiologickej situácie a bude pokračovať pozitívny trend je čas zrušiť plošné testovanie, je čas zrušiť zákaz vychádzania a musí zrušiť alebo poriadne odôvodniť pokračovanie núdzového stavu.

Zároveň je však aj potrebné pripraviť opatrenia a reálny COVID automat, ktorý by lepšie reflektoval aktuálnu situáciu v zaočkovaní a v počte infikovaných, aby sme v prípade zhoršenia situácie boli flexibilnejší a vedeli v prípade núdze automaticky zaradiť spiatočku a nežiadali rady od novinárov, pán premiér Heger tak ako naposlednej Vašej tlačovke k predĺženiu núdzového stavu.

OZ STOP - zelená : - udržateľnosť, príroda, ľudia, život ...Slovensko...-