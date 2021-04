Zmluva na SPUTNIK V –predávajúci v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za účinnosť vakcín

Igor Matovič v rámci tlačovej konferencie o okolnostiach okolo nákupu vakcíny Sputnik V priznal, že zmluvu nečítal. Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo vo štvrtok zmluvu o nákupe vakcín Sputnik V.

Igor Matovič na tlačovej konferencii o Sputniku V priznal, že zmluvu medzi Slovenskom a Ruskom nečítal, pretože podľa neho nie je jeho úlohou, aby študoval desiatky strán.

povedal Matovič.

Zmluvu podpísal bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí. Za dva milióny dávok vakcín zaplatíme 19,9 milióna dolárov (16,4 milióna eur).

Podľa dohodnutých podmienok mala ruská strana dodať prvých kompletných dvojzložkových 100 tisíc vakcín do konca februára, ďalších 200 tisíc do konca marca a následne ďalších 200 tisíc do konca apríla 2021. Ďalších 300 tisíc vakcín Sputnik mala ruská strana dodať do konca mája a zvyšných 200 tisíc do konca júna. V zmluve sa zároveň Slovensko zaviazalo, že za dodávky zaplatí do siedmich dní od ich doručenia. Zmluva zároveň dáva právo ruskej strane od neho odstúpiť v prípade, ak sa kupujúci omešká s úhradou o viac ako 15 dní.

O potrebe zverejnenia zmluvy hovorili prezidentka Zuzana Čaputová, ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) aj opozícia. Šéfka rezortu justície upozornila, že zverejnenie povinne zverejňovanej zmluvy je podmienkou nadobudnutia jej účinnosti.

6. apríla doručil Ruský fond priamych investícií (RFPI) Slovensku list, v ktorom odstupuje od zmluvy pre jej viacnásobné porušenie a žiada Slovenskú republiku, aby dodané vakcíny vrátila. Igor Matovič, už ako minister financií, vtedy obvinil Štátny ústav na kontrolu liečiv (ŠÚKL), že práve on je zodpovedný, že sme si "pohnevali" ruskú stranu a v rozpore so zmluvou testovali Sputnik V v neregistrovanom laboratóriu.

Výber najdôležitejších pasáži:

The Buyer and the Seller hereby agree that the Buyer is obliged to purchase the Products in the quantity of 1,000,000 (one million) treatments (the "Committed Quantity"). The purchase of the Committed Quantity is a "take or pay" obligation on the part of the Buyer such that Buyer is absolutely and irrevocably required to accept and pay for the Committed Quantity over the period at the price set forth in clause 2.5 of this Agreement. In the event that Buyer fails to order the Committed Quantity, the Buyer is obliged to pay 100% of the total unfulfilled committed amount.