Igor Matovič sa pokúša voliť skratku...

Minister Financií vyrukoval s návrhom, ako pomôcť slovenským rodinám. Zverejnil ho na svojom Facebooku. Netají sa ani tým, že k tomu bude potrebné zvýšiť DPH.

Podľa Matoviča sa však zvýšená sadzba dane mnohonásobne vyplatí všetkým, ktorí už deti majú, alebo ich mať plánujú. Odporcom svojho návrhu odkazuje, že „ide do boja“. Dodáva však, že takúto obrovskú zmenu nebude možné urobiť, keďže predchádzajúca vláda „vybrakovala našu spoločnú špajzu o desiatky miliárd“.

Medzitým predstavitelia 2 koaličných strán prehlásili, že zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) zo súčasných 20 na 25 percent nepodporia. Po strane SaS prípadné zvyšovanie neplánuje podporiť ani strana Za ľudí. V relácii televízie TA3 V Politike to povedala predsedníčka strany Veronika Remišová.

Prečo je problém podpory rodiny potrebné riešiť systematicky? Aká je situácia v Európe a na Slovensku?

Proces populačného starnutia predstavuje v posledných rokoch jednu z najdiskutovanejších demografických“ tém v odbornej i laickej verejnosti. Podľa aktuálnych prognóz Európskej komisie stúpne podiel ľudí vo veku 65 rokov a viac na počte ľudí vo veku 15-64 rokov z 20 % v roku 2016 na 60 % v roku 2060. To vytvorí finančný tlak na dôchodkový systém, zdravotníctvo aj systém dlhodobej starostlivosti o starších a nevládnych ľudí.

Teda nejde len o krátkodobú potrebu podpory rodiny. Je potrebné riešiť celý nepriaznivý demografický vývoj. A na to neexistujú skratky a "ľúbivé" marketingové triky.

Zo štatistík Eurostatu vyplýva, že kým v súčasnosti v EÚ na jedného seniora 65+ pripadajú približne traja obyvatelia v produktívnom veku 15 až 64 rokov, v roku 2042 to budú už len dvaja.

Aj keď Slovensko momentálne ešte patrí skôr k mladším populáciám v európskom priestore, východisková situácia v podobe charakteru vekovej štruktúry ho predurčuje k dynamickému starnutiu v horizonte najbližších 10 – 15 rokov. Slovensko by sa tak mohlo dostať do pozície jednej z najstarších populácií (Páleník a kol., 2014, s. 81-82).

Starnutie obyvateľstva významne ovplyvňuje početnosť a štruktúru pracovnej sily. Národný program aktívneho starnutia (2014, s. 24) konštatuje, že zatiaľ čo Európskej únii bude v dôsledku starnutia populácie v roku 2050 chýbať 15% pracovnej sily, na Slovensku to bude až 21% pracovnej sily.

V súčasnosti je na Slovensku pomer medzi počtom osôb v produktívnom veku, t. j. 15 – 64 rokov a počtom osôb v predproduktívnom a v poproduktívnom veku ešte pomerne priaznivý. Ide však o dočasnú situáciu. V ďalších rokoch sa bude meniť pomer medzi osobami v produktívnom veku a osobami v poproduktívnom a v predproduktívnom veku.

Index starnutia sa od roku 2001 postupne zvyšuje a v roku 2017 dosiahol hodnotu 99,43 (takmer 100 obyvateľov v poproduktívnom veku 65+ pripadalo na 100 detí vo veku 0 – 14 rokov).

Čo je potrebné urobiť pre zmenu tohto trendu? Dá sa situácia ešte stabilizovať?

Žiaľ, minister financií Igor Matovič znova namiesto dlhej analytickej diskusie a na prvý pohľad bez vzájomnej dohody v rámci koalícii pokračuje pravdepodobne vo svojej „sólo jazde“, pričom vo svojom "facebook" statuse, žiaľ opäť napadá „iluzorných nepriateľov“. Prečo sa v takej vážnej otázke ako je podpora rodiny nesnaží o "širokospektrálnu podporu". Ide o Slovensko a jeho budúcnosť. Tu sa nehrá na stranícke tričká.

Tu reálne hrozí, pokiaľ sa nezačnú robiť štrukturálne reformy, že vo vzdialenej budúcnosti môže mať na Slovensku pomer: 1 zamestnanec v súkromnom sektore bude robiť na jedného zamestnanca vo verejnom sektore a 1 dôchodcu. Je potrebná celospoločenská diskusia a zhoda v tejto téme.

Štát a minister financií by sa mal zamyslieť nielen nad krátkodobou podporou rodín, ale nad celkovou stratégiou na zmiernenie nepriaznivých demografických ukazovateľov, ktoré by mali byť prevedené následne do štátnych politík naprieč jednotlivými ministerstvami. Základné oblasti takejto podpory by mali byť definované v nasledovných oblastiach:

podpora rozhodnutia založiť si rodinu,

zlepšenie vnútornej stability rodín,

zníženie príjmovej nerovnosti rodín,

zvýšenie sociálnej stability rodín,

podpora rodín pri zakladaní domácnosti.

Rodinná politika by mala nadväzovať na všeobecný systém nástrojov podpory rodinnej politiky. Táto politika by sa mala strategicky skladať zo štyroch pilierov:

rodinné prídavky a prídavky na výchovu detí,

príspevky na starostlivosť o deti,

daňové zvýhodnenia pre rodiny,

dotácie na bývanie a založenie domácnosti.

Ak chce minister zmierniť nepriaznivé demografické ukazovatele nemusí chodiť po rady ďaleko. Stačí sa inšpirovať niektorými úspešnými programami, ktoré na určitý čas stabilizovali demografické vývoji v niektorých štátoch EU, ako napr.:

ďalšie navýšenie daňového bonusu pre rodiny,

predstavenie programu rozšírenia služieb jaslí a dostavba dostatočného počtu materských škôlok,

pridelenie finančných zdrojov na rozšírenie služieb umelého oplodnenia,

rozšírenie okruhu oprávnených osôb na bezplatné stravovanie v školských zariadeniach,

štátnu finančnú pomoc na založenie domácnosti tak, aby sa financie mohli použiť aj na kúpu nehnuteľnosti, napr. v Maďarsku štát po narodení druhého dieťaťa prispieva rodinám, ktoré splácajú hypotekárny úver 3 055,95 EUR na jej splatenie, 4 mil. HUF (12 223,82 EUR) pri narodení druhého dieťaťa a ďalší milión pri ďalších narodených deťoch,

oslobodenie od platenia dane z príjmov pre pracujúce matky, ktoré vychovali aspoň 4 deti,

príspevok na auto pre rodiny s oboma pracujúcimi rodičmi s troma a viacerými deťmi, po ktorých poberajú rodinný prídavok, napr. v Maďarsku nárok na kúpu 7-miestneho auta majú štátnu podporu vo výške 2,5 mil. HUF (7 639,89 EUR)

štátnu finančnú pomoc na založenie domácnosti v menších obciach, v rámci rozvoja vidieka majú rodiny možnosť požiadať o nenávratnú finančnú pomoc v obciach pod 5000 obyvateľov. Cieľom tohto typu finančnej pomoci je nabádať rodiny ku kúpe nehnuteľností v menších usadlostiach a k renovácií takých, ktoré vo svojom pôvodnom stave nie sú vhodné na bývanie (bez kanalizácie, pitnej vody, pripojenia na plyn, elektrinu, a pod.)

mladomanželská pôžička – v Maďarsku najobľúbenejšia forma podpory - mladomanželia (explicitne sa však vyžaduje vek manželky od 18 do 40 rokov) majú nárok na úver do 10 mil. HUF (30 559,55 EUR) pri mesačnej splátke do 50.000 HUF (152,8 EUR) so splatnosťou 20 rokov bez úrokov. Po narodení prvého dieťaťa do piatich rokov od poskytnutia úveru je manželskému páru poskytnutý odklad v splácaní úveru po dobu troch rokov, po druhom dieťati ďalšie tri roky, pričom zaniká potreba splatiť 30% zo zvyšku úveru, pri treťom dieťati zaniká povinnosť splatiť celý zvyšok úveru. Ak je manželka v dobe požiadania poskytnutia úveru už tehotná a do troch rokov od poskytnutia úveru sa im narodí druhé a v priebehu ďalších troch rokov tretie dieťa, manželskému páru zanikne povinnosť splatiť úver v celej svojej výške.

Záverom

Proces populačného starnutia na Slovensku je nezvratným a v súčasnosti pomerne dynamicky sa prehlbujúcim fenoménom. Starnutie obyvateľstva na Slovensku má dopad na trh práce a systém dlhodobej starostlivosti. Pri tejto príležitosti si treba uvedomiť, že nejde len o potrebu stabilizovať proces starnutia Slovenska, ale zároveň investovať aj do systému dlhodobej starostlivosti o "starých".

Dnešný systém dlhodobej starostlivosti nie je postačujúci na riešenie dôsledkov starnutia obyvateľstva. Je potrebné posilniť starostlivosť v domácom prostredí a ambulantnú starostlivosť, posilniť kapacity zariadení sociálnych služieb a zvýšiť platy opatrovateľského personálu. Dôležité je tiež zlepšiť koordináciu sociálneho a zdravotníckeho systému. Dobrým príkladom by bolo aj podpora komunitného bývania v rámci existujúcich domov sociálnych služieb.

Plne súhlasím, že problém, ktorý nastolil Igor Matovič je viac ako aktuálny a je potrebné tento problém riešiť. Ale problém je potrebné riešiť komplexne a je potrebné sa inšpirovať príkladmi dobrej praxe, najmä v oblasti motivácie "zakladania si spoločnej rodinnej domácnosti" a motivácie k zvýšeniu pôrodnosti na Slovensku.

Ak niekto vyčíta Sulíkovi, že sa riadi tabuľkami, potom aká je to daňová reforma, ktorá ma ambíciu riešiť podporu rodiny a zlý demografický vývoj na úkor zvýšenia DPH. Predložená „skratkovitá cesta“ s dlhodobého hľadiska nie je trvalo udržateľná a pravdepodobne nemá šancu na dlhodobé prežitie.

Viac o riešeniach týkajúcich sa problematiky starnutia populácie a vekového manažmentu (príklady dobrej praxe, výskumné štúdie a pod.) nájdete na webstránke projektu Age Management Uptake (2017-1-SK01-KA204-035420 / Erasmus+): www.agemanagementuptake.eu

