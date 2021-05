600 000 podpisov. Veľa či málo? Demokracia znamená diskusiu...

Demokracie znamená, že každý občan může říct po vzoru francouzského monarchy: „Stát jsem já.“ Nebo skromněji: „I já jsem stát“ povedal kedysi TG Masaryk a dodal: Nestačí, když hodiny špatně jdou, postrčit ručičky a dál se nestarat

Pod petíciu za referendum o predčasných parlamentných voľbách sa podpísalo približne 600-tisíc obyvateľov Slovenska. Referendum na Slovensku môže vyhlásiť prezident na základe petície aspoň 350-tisíc občanov alebo na základe uznesenia Národnej rady SR (NR SR) do 30 dní od petície, respektíve uznesenia NR SR. Referendum sa vykoná do 90 dní od jeho vyhlásenia.

Podľa zástupcov petičného výboru ide o najrýchlejšie vyzbieranú občiansku petíciu v histórii Slovenska. A to aj napriek prísnym pandemickým opatreniam. Podpisy sa nezbierali na ulici. Ľudia, ktorí sa podpísali pod referendum museli ukázať vlastnú aktivitu a mnohí z nich siahnuť aj do svojich peňaženiek a zaplatiť poštovné, aby vyplnené stiahnuté hárky z internetu dopravili tým, ktorí hárky zbierali.

V čase 80% nedôvery vo vládne strany to však nie je prekvapením.

Je zaujímavé, ako sa politici predháňajú vo vyhláseniach a podsúvaniu svojich názorov k referendu verejnosti. Špeciálne sa treba pripomenúť dva. Ministerka Kolíková zo strany Za Ľudí, ktorá svojou príslovečnou priamočiarosťou vyhlásila:

Vnímam, že takáto otázka je v rozpore s princípmi právneho štátu, kde predpokladáme, že jednotlivé ústavné inštitúcie tu nejako fungujú a nie je možné zmeniť výsledok na základe toho, že sa nám nepáči, ako to práve dopadlo. To by potom znamenalo, že môžete spochybňovať výsledky fakticky mesiac po voľbách.