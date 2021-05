Šeliga, Žitňanská a Droba v bare po 21 hodine v čase zákazu vychádzania. Je to pre Vás OK?

Stále platí zákaz vychádzania od 21. do 1. hodiny. Na základe platnej vyhlášky platí aj to, že pokrmy a nápoje nie je možné konzumovať v interiérových častiach prevádzky. Sú tu však 3 politici, ktorí si z toho ťažkú hlavu nerobia.

Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí), jeho stranícka kolegyňa Jana Žitňanská, ktorá vedie sociálny výbor, a bratislavský župan Juraj Droba (SaS) podľa časopisu Plus 7 dní minulý týždeň spolu do noci sedeli v Klube pod lampou v centre Bratislavy. Odfotil ich tam fotograf Plus 7 dní. Fotky podľa časopisu vznikli po 22:30 a pred polnocou.

A aká je reakcia župana Drobu zo strany SAS ?

Podľa časopisu Plus 7 dní župan Droba reagoval:

„Bolo to veľmi dobré stretnutie, bohužiaľ predĺžilo sa, tak sme poprosili prevádzkovateľa, či môžeme dokončiť pracovné stretnutie vo vnútri a ten nám vyhovel.“

Plus 7 dní píše, že sa na stretnutí, ktoré Droba označil za pracovné, pil alkohol.

„Mám čisté svedomie v tom, že počas pandémie makám denne od deviatej ráno do neskorých večerných hodín a som tiež len človek. Nevidím nič zlé na tom, keď si z kolegami z iných strán dám aj pohár vína a porozpráva sa nám potom trošku lepšie,“ vysvetľuje župan.

Bude voči sebe Droba za porušenie pravidiel vyvodzovať zodpovednosť?

„Necítim sa vinný. Urobil som chybu, nevšimli sme si ani, že už je toľko hodín, toto samozrejme nebolo správne, ale stretnutie bolo pracovné.“

Je táto reakcia na túto situáciu podľa Vás správna?

Takže milióny ľudí, ktorí dodržiavajú pravidlá sú podľa bratislavského župana vlastne čo? Lebo on má podľa seba : čisté svedomie v tom, že počas pandémie makám denne od deviatej ráno do neskorých večerných hodín a som tiež len človek. Nevidím nič zlé na tom, keď si z kolegami z iných strán dám aj pohár vína a porozpráva sa nám potom trošku lepšie

Hmmm...má pravdu sme asi všetci naivní, keď očakávame od svojich politických predstaviteľov dodržiavanie pravidiel...

Nedá mi pri tejto príležitosti znova nepoužiť niekoľko citátov z prejavu prvého prezidenta Česko-Slovenska TG Masaryka o demokracii.

Nesprávne je robiť rozdiel medzi mravnosťou, že sa politik v záujme štátu nemusí a nemá obzerať na mravné predpisy. Vec sa má v skutočnosti tak, že človek, ktorý napríklad klame a podvádza v politickom živote, klame a podvádza tiež v živote súkromnom, a naopak. Len človek slušný, bude slušný vždy a vo všetkom. Bez všeobecného uznania mravných základov štátu a politiky, nemožno spravovať žiadny štát. Štát a zákon, čerpajú svoju autoritu zo všeobecného uznania mravných zásad, a zo všeobecného súhlasu občanov v hlavných názoroch na život a svet. Opakujem a zdôrazňujem - demokracia nie je len štátne a administračné forma, ale názor na život a na svet.

Demokracia má svoje chyby, pretože občania majú svoje chyby. Aký pán, taký krám.

Sme národ telom i dušou demokratický. Ak má naše demokracie nedostatky, musíme prekonávať tie nedostatky, ale nie prekonávať demokraciu.

Demokracia sama ľudí nevychováva. Slušní, skutoční ľudia, sa vychovávajú rodinou, školami, cirkvami, štátnou správou, literatúrou, žurnalistikou a tak ďalej.

Jedno musíme na stranách žiadať stále a stále, aby za svojich poslancov a predstaviteľov vyberali slušných, politicky schopných a vzdelaných mužov a ženy...

