Čo je to za vládu, ktorá nás rekordne zadlžuje a ešte aj "diskriminuje" obyčajné deti...

Čo je to za vládu, ktorá nás ženie do rekordných dlhov? Slovensko má najväčší dlh v histórii: Za minulý rok stúpol až o 10 miliárd eur. Na nekonečné testovanie peniaze máme, na nezaopatrené deti obyčajných ľudí už nie.

Verejný dlh Slovenska stúpol minulý rok zo 45 miliárd eur na 55 miliárd eur. No a tento rok mal náš dlh stúpnuť o ďalších sedem miliárd a dostať sa tak na 62 miliárd eur, ale najnovšie k nemu chcú pridať ešte nejaké 2,4 miliardy EUR. Miliarda sem miliarda tam...

Deficit verejnej správy v roku 2020 dosiahol 5,609 mld. eur, čo predstavovalo hodnotu 6,16 % z hrubého domáceho produktu (HDP) Slovenskej republiky. Dlh verejnej správy v roku 2020 dosiahol 55,181 miliardy eur, čo bolo na úrovni 60,57 % HDP.

Nová nemocnica Penty má rozpočtový náklad 240 miliónov EUR. Nevidím, že by na Slovensku stálo z dlhu, ktorý sme v minulom roku urobili 5 až 10 nových nemocníc, alebo bola nebodaj dokončená diaľnica do Košíc, alebo nebodaj 100 nových domov sociálnych služieb. Nie, tie peniaze vláda a tým pádom my občania sme len tak "prejedli". A apetít k míňaniu pokračuje.

Je otázkou času, kedy niekto normálny bude musieť povedať STOP. STOP takto to už ďalej nepôjde. Napríklad STOP zvyšovanie počtu úradníkov. Aj v samospráve.

Ukážkový príklad Bratislava a primátor Vallo - počet zamestnancov na bratislavskom magistráte za jeho vládnutia. Z 515 na 723 za rok a pol. Primátor Vallo (Tím Vallo a Progresívne Slovensko) urobil "rekord" v počte novoprijatých úradníkov za tak krátky čas a nezastavil sa ani v čase pandémie.

Kto to všetko zaplatí? Táto krajina na to nemá.

Tešíme sa s plánu obnovy a odolnosti Slovenska, ale to sú zas a znova len peniaze, ktoré jedného dňa budeme musieť vrátiť.

A reči o prázdnej špajzy, fakt už nie sú zaujímavé. Keď ju máš prázdnu - začni šetriť.

Vláda Igora Matoviča minulý rok zadlžila každého jedného Slováka, vrátane detí a nemluvniat o 1800 eur. Tento rok k tomu chce pridať ďalšie 2 tisícky.

Na nekonečné testovanie vláda peniaze našla. Ale na 300 EUR na nezaopatrené deti už nie, napriek takémuto výraznému zvýšeniu dlhu. Rodiny, rodičia, ktorí boli pandémiou zasiahnutí po lekároch a zdravotníkov najviac, mali významné náklady s opatreniami štátu po zavretí škôl – museli zabezpečiť vybavenie pre svoje deti pre dištančné vzdelávanie namiesto štátu - nedostanú nič.

Na základe zisťovania EU SILC 2018 bolo na Slovensku v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia cca 872 tis. ľudí, čo predstavovalo 16,3 % na celkovom počte obyvateľov.

V porovnaní s výsledkami za EU došlo v roku 2018-2019 k vymaneniu až cca 239 tis. ľudí z rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia. Ako dopadne rok 2020? Koľko rodín, občanov Slovenska sa zase dostanú do rizika chudoby?

Rodič suploval úlohu štátu zadarmo

Milan Krajniak (SME Rodina) sa na svojom facebooku chváli:

SME RODINA POMÁHA ĽUĎOM: 333 € DEŤOM V NÚDZI. Dnes sa splnila naša požiadavka - rodiny s deťmi dostanú mimoriadnu pomoc 333 eur. Dohodli sme vyplatenie jednorazového príspevku 333 eur pre 45 693 detí v rodinách s hmotnou núdzou.

Táto vláda nás plánuje rekordne zadĺžiť, ale nevie nájsť plošne 300 EUR na nezaopatrené deti. Radšej si vyberie 45 653 skoro z 1,1 milióna nezaopatrených detí. A rečnia o akejsi adresnosti. No prepáčte. Každá rodina s deťmi, ak chcela zabezpečiť dištančné vzdelávanie musela zabezpečiť tlačiareň, min. jeden počítač a keď majú dve - tri deti aj dva počítače do domácnosti. Štát na tieto náklady neprispel. Štát zavrel školy. Štát zavrel družiny. Štát zavrel jedálne.

Rodič suploval úlohu štátu zadarmo.

Milá vláda, keď nechcete dať obyčajným rodinám z nezaopatrenými deťmi priamo 300 EUR, aby ste teda ten štát "nezadlžovali" a boli "adresní" resp. máte iné priority, ako sú obyčajné deti obyčajných rodičov - čo tak daňová úľava vo výške 300 EUR na nezaopatrené dieťa v roku 2021 za všetky služby, ktoré rodičia museli zabezpečiť namiesto štátu v čase pandémie.

Milá vláda, napriek tomu, že vo Vašom strede je hnutie s názvom "Obyčajní ľudia a nezávisle osobnosti" zabúdate na obyčajných ľudí a detí obyčajných ľudí.

