Klame alebo len tak trošku "zavádza" minister Krajniak (SME RODINA)?...Komu ide 333 EUR?

Minister Krajniak tvrdí, že 74 percent podpory 333 EUR pre deti v "núdzi" pôjde rodinám, ktoré nazval „typickými“, teda rodinám s jedným či dvomi rodičmi, ktoré majú maximálne tri deti.

Strana Hlas-SD navrhla, aby štát pre negatívne dôsledky pandémie odškodnil rodiny jednorazovým mimoriadnym prídavkom na dieťa v sume 300 eur. Táto iniciatíva okamžite vyvolala reakciu koalície. Koalícia predstavila následne vlastný návrh pomoci rodinám - 333 EUR pre deti v rodinách s hmotnou núdzou.

Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) podotkol, že hnutie Sme rodina medzi inými požiadavkami žiadalo jednorazovú pomoc pre rodiny s deťmi aj počas nedávnej koaličnej krízy.

Preto sme to nastavili tak, aby to dostali tí najpostihnutejší, tí najchudobnejší alebo tí najnúdznejší,

vysvetlil Kollár. Minister Krajniak prezentoval schválenie tejto pomoci na svojom facebooku.

Ako vyčíslil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina), suma 333 eur bude do leta vyplatená 45.693 deťom, ktoré sa nachádzajú v rodinách v hmotnej núdzi. Bude to podľa jeho slov rýchle, pretože na to stačí nariadenie vlády.

Schválenie tejto pomoci ľuďom v núdzi však vyvolalo medzi luďmi veľké kontroverzie. Po internete, najmä na facebooku vyvolalo priam pobúrenie. Podľa denníka N viac než 300-tisíc zobrazení malo video s Uhríkom a Mazurekom, kde ako typického prijímateľa tejto pomoci opísali „osadníčku s deviatimi deťmi, ktorá nikdy nepracovala a teraz dostane tritisíc eur“.

V pondelok ráno zareagoval na všetky tieto pripomienky a podľa neho "nepravdy" minister práce Milan Krajniak (Sme rodina), ktorý svojich priaznivcov vyzval, aby tieto informácie uvádzali na pravú mieru.

Ako je to s tou pomocou?

Minister Krajniak by mal svoje vysvetlenie - vysvetliť...

Čo teda tvrdí minister Krajniak? Jeho rebríček TOP 5 najčastejších rodín podľa neho predstavuje 74 % zo všetkých prijímateľov. TOP 5 podľa neho vyzerá takto:

osamelý rodič s jedným dieťaťom 4345 rodín

rodičia s dvoma deťmi 3324

rodičia s jedným dieťaťom 3105

rodičia s troma deťmi 2563

osamelý rodič s dvoma deťmi 1808

Pričom tvrdí, že je to 74 % zo všetkých prijímateľov a doslova hovorí:

Ak by vám niekto chcel povedať niečo iné, tak vám klame.

Podľa prvého vyhlásenia ministra Krajniaka bude podpora vo výške 333 EUR teda vyplatená 45.693 deťom. Z tabuľky, ktorú zverejnil vyplýva, že najviac poberateľov jednorazového príspevku by malo byť medzi samostatne žijúcimi mamami s jedným či dvoma deťmi.

V médiách som zachytil viacero nepravdivých tvrdení, že táto pomoc je určená iba pre viacpočetné rodiny, v ktorých rodičia dlhodobo nepracujú. Chcem ľuďom povedať pravdu, že väčšina pomoci pôjde pre 74 percent typických rodín s pomocou v hmotnej núdzi, ku ktorým patria jednorodičia s maximálne dvomi deťmi alebo rodičia s maximálne tromi deťmi,

zhrnul Krajniak pre Denník N.

Ako je teda z tými deťmi? Ktorej skupine rodín ide najviac peňazí z tejto podpory?

Ak zoberieme za základ jeho tabuľku a celkový počet podporených detí - výška finančnej pomoci pre jednotlivé skupiny je nasledovná:

(OZ STOP ZELENÁ)

TOP 5 rodín, ktoré podľa ministra Krajniaka má tvoriť 74% podpory však má celkovo 25 403 detí. To je 55,59% detí z celkového počtu deklarovaných 45 693 detí. Týchto 25 403 detí dostane v rámci tejto podpory celkovo 8 459 199 EUR.

Aké rodiny teda tvoria rodiny so zvyšnými 20 290 detí?

Zdá sa, že podľa zverejnenej tabuľky pána ministra Krajniaka - 20 290 detí (44,41%) z celkového počtu 45 693 podporených detí žije v iných rodinách ako TOP 5 rodinách - ako ich definoval vo svojej tabuľke - to znamená osamelý rodič s troma a viac deťmi alebo v rodinách so 4 a viac deťmi...

Tieto rodiny dostanú celkovo 6 756 570 EUR, čo tvorí cca. 44% z celkovej finančnej podpory v rámci tejto schválenej pomoci...

Minister Krajniak by mal na budúce uvádzať komplexné a nie "marketingové" informácie, ktoré si aj obyčajný laik dokáže "sedliackym rozumom" prepočítať. Verím, že vo svojej tabuľke chcel hovoriť pravdepodobne o početnosti jednotlivých skupín rodín (74%) a nie o výške finančnej pomoci pre jednotlivé skupiny rodín, pretože tam cca 44% pomoci ide rodinám - osamelý rodič s troma a viac deťmi a rodinám so 4 a viac deťmi...

OZ STOP - zelená : - udržateľnosť, príroda, ľudia, život ...Slovensko...-