Včera, dnes a zajtra (pri pozeraní jednej tlačovej besedy)...

Po vzhliadnutí dnešnej tlačovej konferencii MF som si uvedomil, že demokracia má svoje obrovské čaro a je potrebné vždy a všade vystúpiť na jej obranu. To, čo na Slovensku však často chýba - je rešpekt pred názorom toho druhého.

Demokracia naša každodenná...

Demos. Kratos. Dnes tieto dva termíny spájame do jedného slova demokracia. ,,Démos“ znamená ,,ľud“ a ,,kratia“ je ,,vláda“. Ide teda o vládu ľudu. Demokracia je pojem, ktorému dávajú zmysel iba ľudské činy. Výsledok ľudského vývoja, ktorý podmienili stáročné prešľapy a verejné facky. A teda, že za posledný rok sme tých faciek dostali. Demokracia je doposiaľ najdokonalejší politický systém, ktorého základ tvoria ľudia, ich hlas a voľba.

Demokracia. Pre každého znamená niečo iné. Naša demokracia a stav našej krajiny, politickej situácie je obrazom nášho spoločenstva a hodnôt, ktoré pravdepodobne väčšina z nás vyznáva.

Treba však pripustiť, že mnohí z nás ju však vidia len ako politickú hru, v ktorej sa zbierajú hlasy zaručujúce moc. Volíme si zástupcov ľudu, ktorí by mali zastupovať naše záujmy. Často nám však ostane pocit, že od nich nedostávame to, prečo sme ich volili. Takto to zvykne vidieť časť spoločnosti. Raz väčšia, raz menšia. A pravda pri tom často "krváca". Čo tvrdia potom často ľudia? Nezaujíma ma iná pravda, pretože toto je moja pravda. Vás nezaujíma moja pravda, pretože vy máte svoju.

Čo je pravdou, o tom rozhodne väčšina. A čo keď sa väčšina zmýli?

Základom demokracie je vybrať si z viacerých možností. Nezáleží na tom, či je tento výber správny, ale každý sa učí z vlastných chýb. Keby sa náhodou raz zistilo, ktorá možnosť je najlepšia, voľby by nemali zmysel a spoločnosť by sa nepoučila z vlastných chýb, nezískala by vlastné skúsenosti, ktoré by potom nemohla odovzdávať ďalším generáciám. Každá možnosť obsahuje množstvo plusov a mínusov, medzi ktorými sa neustále rozhodujeme, a tak časom zistíme, že nie je dokonalá voľba.

Ján Pavol II. o demokracii raz povedal:

Dejiny učia, že demokracia bez hodnôt sa rýchlo premieňa na jasnú alebo kamuflovanú totalitu.

Slušnosť, rešpekt a tolerancia

Skutočná demokracia je práve o slušnosti a tolerancii k inému občanovi, vzájomnému rešpektu, názorovej pluralite a celkovo k spoločnosti.

Tolerancii aj k inému názoru, inému spôsobu riešenia problému, inému štýlu. Nie je to celé iba o tom, že sa raz za čas opakujú voľby.

Cieľom štátnej moci by mala byť služba občanom. Demokracia je alfou a omegou dobre fungujúcej spoločnosti, v ktorej sú rešpektované názory a práva ľudí, kde je rešpektovaný občan a jeho potreby, kde je sloboda pre každého občana zaručená.

„Nie sme ako oni!” bolo jedno z najráznejších hesiel „nežnej revolúcie“ v roku 1989, ale aj predvolebného boja 2020 pred poslednými voľbami.

Milí politici, prosím predtým - ako sa znova postavíte na tlačovú besedu - spomeňte si na jeden z výrokov Tomáša Garrigue Masaryka

Ak nedokážeme milovať nepriateľa, buďme k nemu aspoň spravodliví!

