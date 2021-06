Remišová vykročila za svojím „modelom demokracie"...

Rousseauovský model demokracie delegitimizuje rozdiel, spor, vnútorný boj. Jediný spôsob ako si poradiť s diverzitou je jej potlačovanie z čoho vyplýva, že režimy založené na tomto modeli prirodzene smerujú k despotizmu...

Kto je Veronika Remišová?

Veronika Remišová je podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR - skončila magisterské a doktorandské štúdium v umeleckom odbore divadelné umenie na Vysokej škole múzických umení, kde získala Mgr. Art. Pracovala na oddelení prekladov v Európskej komisii v Luxembursku, manažovala európsky program pre mládež a politiky vzdelávania. Po návrate na Slovensko pracovala ako hovorkyňa mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Ešte v roku 2016 Veronika Remišová sa dostala do parlamentu ako líderka kandidátky hnutia Obyčajných ľudí. V júni 2019 však hnutie opustila. Remišová vtedy tvrdila, že odchádza preto, že sa jej nepodarilo presadiť, aby sa OĽaNO otvorilo ľuďom.

Politika sa nedá robiť bez ľudí, osamelí bežci nikdy toho veľa nedokázali... Vtedy som dúfala, že to je signál, aby aj hnutie OĽaNO prestalo byť uzatvorenou skupinou pár ľudí a fungovalo ako otvorené hnutie, s pevnými základmi v regiónoch, spoločne sme o tom často diskutovali aj s kolegami. Ani po ôsmich rokoch existencie hnutia sa to však nestalo. Bez účasti ľudí a ich spolurozhodovania sa politika robiť nedá, pretože ináč je to len politika prázdneho marketingu.

povedala v júni 2019 Remišová.

Medzi dôvodmi nekandidovať za hnutie Matoviča spomenula, že poctivá politika sa nedá robiť bez spolurozhodovania ľudí v regiónoch.

Na cestách po Slovensku sme sa dlhodobo stretávali s ľuďmi a sympatizantami, ktorí sa cítili zabudnutí a oklamaní a hovorili, že politikom sú dobrí len pred voľbami, keď treba zaplniť kandidátky a hodiť do urny hlas. OĽaNO existuje od roku 2011 a doteraz nedokázalo zapojiť ľudí v regiónoch do svojej činnosti a regióny sa žiadnym spôsobom nepodieľajú na spolurozhodovaní v hnutí,

uviedla a dodala, že ľudia v regiónoch najlepšie vedia, aké sú problémy a čo ich trápi a majú právo ovplyvňovať činnosť hnutia, za ktoré bojujú.

V roku 2019 vstúpila do vznikajúcej strany bývalého prezidenta Andreja Kisku ZA ĽUDÍ a na ustanovujúcom sneme bola zvolená za jej prvú podpredsedníčku. Po odchode Andreja Kisku bola zvolená za predsedníčku strany. Po zvolení Remišová uviedla:

Chcem, aby vízia, ktorú Andrej [Kiska] nastavil, žila ďalej, aby sme boli modernou, európskou stredovou stranou....

Po voľbách sa stala ministerkou a vedie Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Človek s popísaným vzdelaním v umeleckom odbore divadelné umenie a popísanými skúsenosťami riadi Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy pre:

riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov z fondov Európskej únie

oblasť informatizácie spoločnosti,

oblasť investícií.

Mimo cieľa tohto blogu si kladiem občiansku otázku, je toto tá správna kompetencia na túto pozíciu? Toto je ten správny predpoklad na riadenie informatizácie spoločnosti?

Prosím odpovedzte si každý sám. Zverili by ste takémuto človeku, takejto manažérke svoju firmu resp. svoje osobné financie? Zverili by ste jej oblasť informatizácii vo Vašej spoločnosti? Alebo vo svojej "domácnosti"?

Kedy na Slovensku začne všeobecná diskusia o tom, že ministerstvá nemajú byť len "trafikami" pre politikov bez manažérskych skúsenosti v danom odbore a s riadeným konkrétnych ľudí? Koľko ľudí pred tým ako Veronika Remišová začala riadiť toto ministerstvo prijala pred tým do zamestnania? Koľkých ľudí pred tým prepustila? Akú kompetenciu a skúsenosť má s informačnou bezpečnosťou?

Čo vie o kybernetickej bezpečnosti a napríklad len o takom základe, ako je systém manažérstva informačnej bezpečnosti ISO 27001? Čo urobila na presadenie - spopularizovanie systémov manažérstva informačnej bezpečnosti medzi slovenskými firmami? Pripravila nejaký podporný program pre implementáciu týchto systémov do čo najväčšieho počtu slovenských firiem, aby znížila riziká v tejto oblasti a zlepšila informačnú bezpečnosť našich firiem.

Kedy bola zodpovedná za rozpočet konkrétnej firmy, za jej hospodársky výsledok, za efektivitu vlastných činností?

Remišová vykročila za svojím „modelom demokracie...

Vo vedení strany Za ľudí sa ozývali dlhšie hlasy na výmenu líderky Veroniky Remišovej. Otázku oficiálne otvorili v máji aj v predsedníctve strany.

Remišová vzápätí potvrdila, že rozdelenie v strane vníma od marcovej vládnej krízy a mrzí ju, že "sa ľudia okolo Márie Kolíkovej rozhodli stranu štiepiť" tým, že o dôverné rozhovory sa delia s médiami.

Škodia tým strane, škodia tým stovkám našich členov, ktorým na strane záleží a konflikty chcú riešiť vnútri strany,

dodala.

Aby demokracia ako taká vôbec mohla existovať, je nevyhnutné, aby bolo k dispozícii spoločenstvo uvažujúcich dospelých a svojprávnych občanov. Zodpovednosť a uvedomelosť však nie je nevyhnutnou podmienkou. Masa, ktorá rozhoduje, sa totiž nemusí správať uvedomelo a môže pri formálnom zachovaní demokratických procedúr prijať rozhodnutia, ktoré sú pre demokraciu, zvlášť liberálnu demokraciu, toxické, ba až deštruktívne.

Charles Taylor vo svojom diele „NIEKTORÉ PODMIENKY PRE FUNKČNÚ DEMOKRACIU“ upozorňuje na dva populárne koncepty demokracie, ktoré ignorujú jej samotné jadro.

Prvý koncept je „ekonomická teória“, podľa ktorej spoločnosť pozostáva len z individualít a ich osobných cieľov. Demokracia, vláda, trhy sú len kolektívne nástroje na premenu individuálnych cieľov na všeobecné ciele.

Takáto politika minimalizuje participáciu a ponecháva politickú agendu inštitúciám. Ten „model demokracie“ vyústil do hlbokej nedôvery voči elitám a verejným inštitúciám a do pocitu deprivácie a bezmocnosti na strane občanov a teda vytvoril vákuum, ktoré dnes naplňuje populizmus sľubovaním vrátenia moci občanom.

Veronika Remišová však svojimi poslednými „demokratickými krokmi“ ukázala, že vyznáva asi druhý „populárny koncept demokracie“ - Rousseauovej myšlienky všeobecnej vôle a demokracie. Ten sa javí ako model demokracie, ktorá inkorporuje sebevládnutie, ktoré bolo vynechané v predchádzajúcom modeli.

Ako však história dokazuje, je to príležitosť pre samozvaných lídrov uzurpovať si všeobecnú vôľu v mene ostatných, teda občanov v tomto prípade členov strany. Taylor vo svojej štúdiu o tomto modele „demokracie“ v tejto súvislosti uvádza ako príklad Lenina, ktorý vyhlásil stranu za inkarnáciu vôle proletariátu ako univerzálneho historického subjektu.

Výsledný typ „ľudovej demokracie“ - diktatúry takmer zanikol s pádom sovietskeho impéria, no dnes sme svedkami globálneho nástupu nového typu lídrov, ktorí sa rovnako hlásia k všeobecnej vôli: populistov.

Diktátory, ale aj populisti - často tvrdia, že len oni zastupujú „ľud“ a jeho skutočné záujmy a vylučujú všetko, čo nepovažujú za ich súčasť. Populizmus je veľmi blízky k diktatúre a diktatúra je blízko populizmu - je antiliberálny, dehonestuje akékoľvek odlišné záujmy. Je antidemokratický, pretože sa snaží zničiť všetky inštitúcie, ktoré umožňujú artikuláciu a reprezentáciu neobmedzovanej plurality záujmov v spoločnosti a aj ako takej odbornosti, ktorú garantujú radoví pracovníci jednotlivých inštitúcii.

Rousseauovský model je katastrofou, ak sa berie ako všeobecný návod pre demokratickú spoločnosť, pretože delegitimizuje rozdiel, spor, vnútorný boj. Jediný spôsob ako si poradiť s diverzitou je jej potlačovanie, z čoho vyplýva, že režimy založené na druhom modeli prirodzene smerujú k despotizmu...

Veronika Remišová rázne vykročila za svojím „modelom demokracie“...

