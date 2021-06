Prvá veľká štatistika vedľajších účinkov vakcín...Ktorá vakcína chráni najviac?

V súčasnej dobe používané vakcíny sú vysoko efektívne proti vážnemu priebehu choroby: štyri zo šiestich sledovaných vakcín majú podľa poslednej štúdii v tejto oblasti podľa najnovšej štatistiky skoro 100% efektívnosť.

Výskumníci z floridskej univerzity porovnávali údaje z publikovaných článkov a správ v médiách o vakcinách, ktoré prešli štúdiami a správu z tejto štúdie následne publikovali 20.5. 2021. V súčasnej dobe táto štúdia pekne dopĺňa obraz predchádzajúcich už predtým publikovaných štúdii najmä z Veľkej Británie a Izraela.

Každá štúdia musí byť podrobená objektívnej kritike a diskusii. Z pribúdajúcimi dátami v tejto oblasti sa jednotlivé výsledky vakcín budú postupne upresňovať a je dobré, že je aj priebežne publikovaných viac a viac odborných štúdii z tejto oblasti. Aké sú teda výsledky tejto štúdie?

V štúdii sa zamerali na vakcíny Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Novavax, Sinovac Biotech a Sinopharm. Podľa Floridskej univerzity najlepšie výsledky mali vakcíny Pfizer / BioNTech a Moderna s účinnosťou cez 94%. Najhoršie čísla mala čínska vakcína Sinovac s 50% úspešnosťou.

Celú správu si môžete pozrieť tu.

Na Slovensku do pondelka (31. 5. 2021) bolo prvou dávkou podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií zaočkovaných 1 734 453 ľudí. Druhú dávku vakcíny dostalo už 846 157 obyvateľov Slovenska.

Prvá veľká štúdia a štatistika vedľajších účinkov vakcín

Vedľajšie účinky vakcín skúmala nedávna štúdia pod názvom:Vaccine side-effects and SARS-CoV-2 infection after vaccination in users of the COVID Symptom Study app in the UK,ktorá bola publikovaná v žurnále The Lancet. Uskutočnila sa v období medzi 8. decembrom 2020 a 10. marcom 2021 a zúčastnilo sa jej 627 383 očkovaných osôb, ktoré samy účinky toho podať správu v mobilnej aplikácii COVID Symptom Study. Vakcíny boli od firiem Pfizer a AstraZeneca.

V prípade , že sa chcete oboznámiť s kompletnými výsledkami je možné si ich prečítať tu.

Väčšina očkovaných nezaznamenala vôbec žiadne vedľajšie účinky. Aspoň nejaké nežiaduce účinky akéhokoľvek typu boli evidované u 13,5% osôb po prvej dávke a 22% po druhej dávke. Prakticky všetky príznaky boli podobné miernemu ochorenia, najčastejšie bola zvýšená únava. Alergické reakcie zaznamenalo menej ako jedno percento zaočkovaných. Väčšinou išlo o kožné problémy, napríklad vyrážku.

Jedinci, u ktorých sa preukázala minulá infekcia COVID mali tiež vyššiu pravdepodobnosť nepriaznivých účinkov ako jedinci bez dôkazu minulej infekcie. To je možné, aj keď to ešte musí byť potvrdené a bude to predmetom nasledujúcich výskumov, že toto zvýšená reaktogenicita súvisí so zvýšenou imunitnou reakciou.

Jedným z hlavných zistení je, že systémové a lokálne vedľajšie účinky po očkovaní BNT162b2 a ChAdOx1 nCoV-19 sa vyskytujú s frekvenciou nižšou ako v pôvodných štúdiách fázy 3. Obidve vakcíny znižujú riziko infekcie SARS-CoV-2 už po 12 dňoch.

