Holého "mýtny tender". Ide o "privatizáciu" stavebného konania? Plusy a mínusy návrhu...

Vicepriemiér Štefan Holý pripravil „nový stavebný zákon“. V skutočnosti sa jedná o dvojicu zákonov: „Zákon o územnom plánovaní“ a „Zákon o výstavbe“. Aké sú plusy a mínusy "nového stavebného zákona"? Kde sú „nášľapné míny“ návrhu?

V inštitucionálnej rovine je hlavným cieľom reformy verejného stavebného práva vytvorenie novej sústavy štátnej stavebnej správy, ktorá má podľa predkľadateľov priniesť zásadné zjednotenie, zefektívnenie a zlepšenie ochrany verejných záujmov, ktoré reprezentuje štát, a vytvorenie dlhodobých podmienok pre zjednocovanie výkonu štátnej správy, jednotné zavádzanie nástrojov e-Governmentu, lepšie metodické a personálne riadenie, kariérny rast a nezávislosť úradníkov stavebných úradov.

V oblasti územného plánovania je hlavným cieľom posilnenie významu nástrojov územného plánovania a posilnenie schopnosti prijatie územnoplánovacej dokumentácie v reálnom čase a zaistenie jej stability, pretože táto je základom pre právnu istotu v území. Zapojenie účasti verejnosti do spracovania územnoplánovacej dokumentácie sa týmto nemení, mení sa však rozsah preskúmania schválenej územnoplánovacej dokumentácie, ktorý bude zameraný iba na jej vecnú zákonnosť, nie však už na procesné otázky jej prijímania.

Aké sú hlavné zmeny v rámci nového stavebného zákona, ako ich definoval predkladateľ zákona?

Základné nosné zmeny nového stavebného zákona oproti doterajšej právnej úprave možno zhrnúť v nasledujúcich bodoch:

vytvorenie novej jednotnej sústavy štátnych stavebných úradov , ktoré integrujú ochranu verejných záujmov štátu, bude riadená metodicky a umožní zdieľanie kapacít a know-how,

, ktoré integrujú ochranu verejných záujmov štátu, bude riadená metodicky a umožní zdieľanie kapacít a know-how, odstránenie problémov systémovej zaujatosti stavebných úradov a dotknutých orgánov a rizika ich politického ovplyvňovania záujmami jednotlivých samospráv,

a rizika ich politického ovplyvňovania záujmami jednotlivých samospráv, posilnenie územných samospráv v oblasti územného plánovania, plánovacích zmlúv s investormi a ochrane nimi reprezentovaných verejných záujmov ako účastníkov v konaní,

plánovacích zmlúv s investormi a ochrane nimi reprezentovaných verejných záujmov ako účastníkov v konaní, reorganizácia dotknutých orgánov a ich maximálna integrácia do štátnych stavebných úradov , kedy dôjde k zásadnému zjednodušeniu riadenia, posilnenie zodpovednosti stavebného úradu za výsledok konania a posilnenie ochrany verejných záujmov, ktoré sa presunú priamo do rozhodovania stavebného úradu,

, kedy dôjde k zásadnému zjednodušeniu riadenia, posilnenie zodpovednosti stavebného úradu za výsledok konania a posilnenie ochrany verejných záujmov, ktoré sa presunú priamo do rozhodovania stavebného úradu, zrušenie duality územného a stavebného konania , zrušenie všetkých súčasných povoľovacích procesov, ich alternatív a variantov a vytvorenie jediného efektívneho riadenia o povolenie stavby ,

, , zachovanie všetkých účastníckych práv obcí, susedov, dotknutých osôb i občianskej verejnosti, vrátane práva na odvolanie a súdne preskúmanie s koncentráciou námietok (princíp iba raz),

vrátane práva na odvolanie a súdne preskúmanie s koncentráciou námietok (princíp iba raz), úplná digitalizácia stavebnej agendy od územnoplánovacích dokumentácií, cez projektovú dokumentáciu stavieb až po elektronický spis stavebných úradov,

od územnoplánovacích dokumentácií, cez projektovú dokumentáciu stavieb až po elektronický spis stavebných úradov, úprava hierarchie a obsahu záväzných nástrojov územného plánovania umožňujúcich priame rozhodovanie v území,

umožňujúcich priame rozhodovanie v území, koniec inštančného ping-pongu medzi stavebnými úradmi rôznych stupňov aj medzi stavebnými úradmi a súdmi vďaka zavedeniu odvolacieho princípu.

Aké sú mínusy - možné „nášľapné míny“ nového stavebného zákona?

Nový stavebný zákon obdržal „významné“ množstvo pripomienok. Pod „významným“ množstvom myslím niekoľko stoviek odborných, principiálnych, názvoslovných atď. pripomienok. „Dvojička“ zákonov obsahuje z môjho pohľadu 3 významné body, ktoré je potrebné zásadným spôsobom upraviť:

1. IT systém „Urbion“ - „privatizácia“ stavebného konania pomocou PPP (Public-Private Partnership) projektu, ktorý je schovaný v navrhovanom možnom vlastníctve IT správcovskom systéme stavebného konania

Návrh predpokladá vznik IT systému „Urbion“. Prevádzkovateľom systému Urbion môže byť podľa návrhu zákona aj súkromná právnická osoba, konkrétne v § 22 zákona o územnom plánovaní sa píše:

zriaďuje sa nadrezortný informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie činností územného plánovania a činností výstavby podľa osobitného predpisu

správcom a prevádzkovateľom informačného systému je úrad. Prevádzkovateľom informačného systému môže byť aj právnická osoba určená úradom. Rozsah činností prevádzkovateľa, ktorým je právnická osoba určí úrad ako správca informačného systému v zmluve o spolupráci. Právnická osoba určená úradom je oprávnená za poskytovanie služieb súvisiacich s prevádzkou informačného systému vyberať odplaty, ktoré sú príjmom prevádzkovateľa. Výšku odplaty za poskytovanie služieb súvisiacich s prevádzkou informačného systému určí úrad všeobecne záväzným právnym predpisom.

Z môjho pohľadu poskytovanie služieb Urbionu by malo byť bezplatné. Je neopodstatnené, aby nadrezortný register prevádzkovala súkromná osoba, keďže na konci roku 2020 bola založená štátna IT firma – Slovensko IT, ktorej cieľom je poskytovať komplexné IT služby v prospech občanov SR.

Z predložených kalkulácií nákladov podľa dostupných informácii v zmysle pôvodného dokumentu „Doložka vybraných vplyvov“ (zákona) predložených predkladateľom k tomuto zákonu je príjem PPP a.s. (Public-Private Partnership) v rokoch 2023 -2024 vo výške 101.343.600 Eur (kalkulované z pôvodne navrhovaných 2,5% poplatku za stavebné konanie), čo je predpokladaný výber na poplatkoch za stavebné povolenia. Z vybratých poplatkov si súkromná „doteraz neznáma“ spoločnosť - PPP a.s. ponechá 81% (t.j. 82.111.545 Eur) v roku 2023 a 79% (80.403.521) v roku 2024.

Dôležité je takisto si uvedomiť, že plánovaný systém má obsahovať, spracovávať a používať zásadné dáta štátu ako sú údaje o vodách, nerastných bohatstvách, bezpečnostnej a inej infraštruktúre, ako aj údaje občanov a podnikateľov. Preto je potrebné venovať zvýšenú pozornosť bezpečnosti a rizikám zneužitia. Chceme, aby k týmto všetkým údajom mala prístup súkromná spoločnosť? Napríklad k plánom a projektom jadrovej elektrárne, alebo k niektorým iným citlivým informáciam?

2. Zvýšenie poplatkov za stavebné konanie – ktorý je v samostatnej vyhláške navrhovaný ako 1,25% celkových nákladov stavby (výkaz výmer)

Vláda pripravila samostatnú vyhlášku k pripravovaným zákonom pod názvom: „VYHLÁŠKA Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky z 2022,ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výške odplaty za služby spojené s prevádzkou informačného systému územného plánovania a výstavby“, kde § 1 hovorí, že cena za koncové služby IS ÚPaV (územného plánovania a výstavby) neprekročí 1,25% celkových nákladov stavby (výkaz výmer) a v § 2 Táto vyhláška nadobúda účinnosť1. januára 2023.

Aké sú poplatky dnes?

Poplatok za územné rozhodnutie a stavebné povolenie pre RD spolu: 90,-€

Poplatok za územné rozhodnutie a stavebné povolenie bytového domu spolu: 250 €

Najdrahší poplatok za územné rozhodnutie a stavebné povolenie pre ostatné stavby v cene nad 10 mil. € je 1100,- €

Podľa nového návrhu je to 1,25 % zo stavebných nákladov, čo by napríklad pri výstavbe menšieho RD pri rozpočtových nákladoch 100 000, € bolo 1 250 €. Koľko násobne je to zvýšenie??? A kto bude posudzovať hodnotu a ceny uvedené vo výkaze - výmere? Súdny znalec či budeme veriť cenám hociktorého rozpočtu, ktorý bude predložený v rámci stavebného konania?

Zároveň nás takto nastavené poplatky dostávajú do konkurenčnej nevýhody v porovnaní zo susednými krajinami. Náklady na samotné stavebné povolenie a kolaudáciu predstavujú v susedných krajinách výrazne nižšie sumy ako navrhovaný poplatok 1,25% celkových nákladov stavby.

Krajina všetky poplatky (%) z toho SP*

Maďarsko 0,6 % 0,12 %

Poľsko 0,3 % 0,045 %

Rakúsko 1,1 % 0,016 %

*) ekvivalent územného, stavebného povolenia a kolaudačné rozhodnutie spolu (podľa údajov Inštitútu urbánneho rozvoja (IUR))

3. Zamestnanosť na nových stavebných úradoch – kde predkladateľ počíta so zvýšením počtu úradníkov na celkový počet 844 zamestnancov (516 nových)

V predložených materiáloch k zákonom predkladateľ nepredložil a zatiaľ detailne nevyhodnotil konkrétne, ktoré existujúce orgány sa zlúčia, zaniknú alebo zredukujú a v nadväznosti na uvedené. V prípade, že: „Doložka vybraných vplyvov“ tohto zákona je pravdivá, tak podľa tohto materiálu je v organizačnom grafe zmienka o počte 844 zamestnancov a z toho 516 nových.

Aké sú plusy návrhu nového stavebného zákona?

Kvantifikovateľné prínosy návrhu po odstránení prvých dvoch „nášľapných mín“ – to jest „privatizácie" stavebného konania prostredníctvom PPP projektu pod vznešeným názvom „URBION“ a zrušenie navrhovaného zvýšenia poplatkov na 1,25%z celkových nákladov stavby a ich vrátenie na súčasné platné poplatky za vydanie stavebného povolenia - pravdepodobne výrazne prevyšujú náklady, pretože k týmto kvantifikovateľným prínosom je potrebné pripočítať aj nekvantifikovateľné prínosy ako napríklad:

vyššia efektivita zamestnancov štátnej správy (koncentrácia činností, záväzné lehoty)

(koncentrácia činností, záväzné lehoty) cesta k odstráneniu obáv z prijatia / vydania rozhodnutia, začatie procesu dekriminalizácie prijatého / vydaného rozhodnutia (jasne dané pravidlá, mantinely, nezávislosť, odbornosť, jednotné metodické riadenie, profesionalita)

začatie procesu dekriminalizácie prijatého / vydaného rozhodnutia (jasne dané pravidlá, mantinely, nezávislosť, odbornosť, jednotné metodické riadenie, profesionalita) vyššia transparentnosť použitia finančných prostriedkov štátnej správy (konkretizácia účelovosti s menšou možnosťou zneužitia pre iný účel v rámci činnosti samospráv)

(konkretizácia účelovosti s menšou možnosťou zneužitia pre iný účel v rámci činnosti samospráv) aktívne a kvalifikovanejšie rozhodovanie s dôrazom na zodpovednosť štátneho úradu (zrýchlenie, neodkládanie a nepresúvanie zodpovednosti v štýle kto nič nerobí, nič nepokazí, nie je zodpovedný)

(zrýchlenie, neodkládanie a nepresúvanie zodpovednosti v štýle kto nič nerobí, nič nepokazí, nie je zodpovedný) ďalší nevyhnutný krok v rámci digitalizácie štátnej správy , ktorá musí prebiehať aj bez prípadnej súvislosti s procesom rekodifikácii verejného stavebného práva (cesta k náprave zníženiu zaostávanie za "svetom", dobehnutie sklzu)

, ktorá musí prebiehať aj bez prípadnej súvislosti s procesom rekodifikácii verejného stavebného práva (cesta k náprave zníženiu zaostávanie za "svetom", dobehnutie sklzu) zníženie byrokracie, zvýšenie zrozumiteľnosti, prehľadnosti procesu a istoty pre občanov i ostatných účastníkov konania

zníženie vynútených nákladov občanov na zabezpečenie ich právnej ochrany a násobné potreby využitia externých odborných subjektov

na zabezpečenie ich právnej ochrany a násobné potreby využitia externých odborných subjektov uľahčenie prístupu k informáciám v jednotnej zrozumiteľnej nemennej podobe vr. prístupe k dátovému archívu

v jednotnej zrozumiteľnej nemennej podobe vr. prístupe k dátovému archívu vytvorenie jednotného systému územného plánovania (vr. mapového) previazaného z centrálnej úrovne až na úroveň jednotlivých obcí sa zabezpečenie ochrany záujmov štátu aj dotknutých osôb (jednoznačné vymedzenie využitia územia pre strategické zámery štátu aj záujmy jednotlivcov s ohľadom na ich výsostné vlastnícke práva)

(vr. mapového) previazaného z centrálnej úrovne až na úroveň jednotlivých obcí sa zabezpečenie ochrany záujmov štátu aj dotknutých osôb (jednoznačné vymedzenie využitia územia pre strategické zámery štátu aj záujmy jednotlivcov s ohľadom na ich výsostné vlastnícke práva) významný makroekonomický prorastový faktor s pozitívnym dopadom do príjmov štátneho rozpočtu (výber daní, násobné otočenie "DPH" ...) a tiež umožňujúce vyššiu efektivitu a kontrolu čerpania dotácií, a to aj zo zdrojov EÚ

s pozitívnym dopadom do príjmov štátneho rozpočtu (výber daní, násobné otočenie "DPH" ...) a tiež umožňujúce vyššiu efektivitu a kontrolu čerpania dotácií, a to aj zo zdrojov EÚ zvýšenie ochoty investorov uvoľniť investičné prostriedky na realizáciu projektov na území SR a to ako tuzemských, tak zahraničných (vytvorenie priaznivého a stabilného podnikateľského klímy)

na realizáciu projektov na území SR a to ako tuzemských, tak zahraničných (vytvorenie priaznivého a stabilného podnikateľského klímy) uľahčenie rozvoja štátom preferovaných lokalít a cesty k zabezpečeniu najmä strategických zámerov štátu za pevne daných podmienok aj pre dotknuté vlastníkov,

a cesty k zabezpečeniu najmä strategických zámerov štátu za pevne daných podmienok aj pre dotknuté vlastníkov, zjednodušenie a skrátenie súdnych konaní.

Je teda potrebné prijať nový zákon? Áno, je...

V prípade, že by súčasný stav bol ponechaný bez riešenia, došlo by k ďalšiemu poklesu konkurencieschopnosti SR v oblasti stavebníctva a regionálneho rozvoja. Prieťahy v príprave investičných akcií by naďalej viedli k stratám súkromných i verejných zdrojov. U prostriedkov zo štátneho rozpočtu by vznikali straty vplyvom zníženej efektivity vydávaných prostriedkov.

Slovensko potrebuje nový „stavebný zákon“ ako soľ. Je však potrebné "počúvať" odbornú verejnosť a „odstrániť“ z pripravovaného zákona „nášľapné míny“, ktoré by mohli znižovať jeho efektivitu pre verejné financie a kvalitu celkového procesu.

Nový stavebný zákon musí zrýchliť a zjednodušiť povoľovanie stavieb. Zavedenie princípu "jednej pečiatky" a „fikcie súhlasu“ je viac ako žiadúce. Súčasne platný stavebný zákon je z roku 1976.

Nový stavebný zákon predstavuje veľmi komplexnú a zároveň radikálnu zmenu, vzhľadom na to, že sa dotýka stoviek, tisícov rôznych záujmov. Nejde vyhovieť všetkým. Aj keď sa hľadá kompromis a možnosti, ako upraviť zákon tak, aby vyhovoval čo najviac všetkým subjektom, ktoré sa na stavebnom procese podieľajú alebo majú záujem - vzhľadom k tomu, že tieto záujmy sú často veľmi rozdielne a niekedy aj úplne protichodné alebo si úplne odporujú, nebolo a nebude logicky možné vyhovieť všetkým.

Súčasný stav je však už naďalej neudržateľný a je potrebná radikálna zmena v oblasti stavebného konania. Nový stavebný zákon by mal:

zrýchliť nekonečne dlhé povoľovania stavieb,

nekonečne dlhé povoľovania stavieb, zjednodušiť zložitú byrokraciu , ktorá ho sprevádza,

zložitú , ktorá ho sprevádza, zaistiť dodržiavanie lehôt zo strany štátu.

Pri novom stavebnom zákone by sa mal samozrejme naďalej dať dôraz na verejný záujem, ochranu kultúrneho dedičstva a životného prostredia.

