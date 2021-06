4 mesiace s vakcínou SPUTNIK V...Prečo sa Igor Matovič s ňou nezaočkoval?

Slovenský príbeh SPUTNIKA V - príbeh, ktorý by žiadny scénarista nenapísal. Príbeh, ktorý s odstupom času -žiaľ - vyznieva ako nepodarený marketingový trik na voliča. Ako rýchlo priletel, tak aj bleskovo mizne...

Slovenský príbeh SPUTNIKA V

16.2.2021 Premiér Matovič sa pýta ľudí na Facebooku, či kupovať vakcínu SPUTNIK

18.2.2021 Správa z tlače: Slovensko nezaobstará vakcínu Sputnik V. Vládny kabinet neschválil uznesenie o jej nákupe.

1.3.2021 Premiér Igor Matovič na tlačovej konferencii potvrdil, že Slovensko kúpi dva milióny vakcín Sputnik. S vakcináciou sa má podľa slov ministra začať najskôr o dva týždne. Dovtedy budú zásoby uskladnené v skladoch v Šarišských Michaľanoch, kde budú kontrolovať jednotlivé šarže. Matovič na tlačovom brífingu na košickom letisku uviedol, že celú akciu tajili kvôli tomu, lebo panovali obavy z toho, že sa ju niekto pokúsi zmariť. Prvých 200-tisíc dávok slovenská strana zakontrahovala ešte cez víkend a doviezť by ju mali na trikrát armádne nákladné lietadlá Spartan.

„Slovensko bude môcť v nasledujúcich mesiacoch zrýchliť tempo očkovania o viac ako 40 percent,“ skonštatoval premiér a nevylúčil, že sa dá Sputnikom V zaočkovať. „Ešte som sa nerozhodol,“ uviedol.

2.3.2021 Podľa premiéra Igora Matoviča sa chce dať len ruskou vakcínou Sputnik V na Slovensku očkovať 300-tisíc ľudí.

4.3.2021 Ruský výrobca vakcíny Sputnik je ochotný zrušiť slovenskú objednávku, keď má byť predmetom takej nenávisti, že môže padnúť vláda, tvrdí Matovič.

6.4.2021 Štátny ústav pre kontrolu liečiv na otázky Denníka N potvrdil, že „nebolo možné prijať záver o pomere prínosov a rizík vakcíny Sputnik V, a to vzhľadom na množstvo chýbajúcich údajov od výrobcu, nekonzistentnosť liekových foriem a nemožnosť vzájomne porovnávať šarže používané v rôznych štúdiách a krajinách“. Hodnotiacu správu ústav zaslal ministerstvu zdravotníctva 30. marca.

9.4.2021 Ruská strana vypovedala so Slovenskom zmluvu a požiadala o vrátenie 200.000 dávok už dodaných vakcín Sputnik V . Rozčarovanie ruskej strany Matovič plne chápe. Preto sa rozhodol rokovať priamo v Moskve a tam chcel, ako tvrdí, dosiahnúť, aby Slovensko malo v Rusku pri téme Sputnika V naďalej „otvorené dvere".

11.4.2021 Aktivitu ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) okolo ruskej neregistrovanej vakcíny Sputnik V treba brať pragmaticky, uviedol v diskusnej relácii TA3 V politike minister obrany Jaroslav Naď. Pripomenul, že pol milióna obyvateľov krajiny má záujem o očkovanie len ruskou vakcínou. „A to je dôležité z hľadiska kolektívnej imunity,“ dodal Naď.

16.4.2021 Matovič tvrdí, že v prípade Sputnik zlyhala šéfka ŠÚKL, zastal sa jej minister zdravotníctva Takmer dvojhodinová tlačová beseda Igora Matoviča opäť na Slovensku rozpútala vášne. Vakcína Sputnik, ktorou sa podľa jeho slov mohlo už dávno očkovať, stále nie je v obehu. Viní z toho jednu osobu.

Ak by pani Baťová nepolitikárčila a nevniesla do toho vetu, ktorá prekryla všetky pozitívne výsledky testov, tak zajtra ľudia by s radosťou stáli v radoch,

vyhlásil minister financií Igor Matovič a dodal

V Rusku omnoho viac záleží na osobnom kontakte, čestnom slove a pohľade do očí ako na tom, ako to napíšu právnici. Kontrakt urobíte na 95 percent, keď si poviete, že to platí. Je úlohou právneho oddelenia ministerstva zdravotníctva, aby to urobili tak, aby dobre bolo.

Zmluvu medzi Slovenskom a Ruskom o vakcíne Sputnik V nečítal, pretože podľa neho nie je jeho úlohou, aby študoval desiatky strán.

20.4.2021 Zmluva o nákupe vakcíny Sputnik V ostáva aj naďalej utajená

29.4.2021 Zmluva na nákup vakcíny Sputnik V je zverejnená v centrálnom registri zmlúv. Je to zmluva typu take or pay. To znamená, že kupujúci zaplatí bez ohľadu na to, či odoberie dohodnuté množstvo. Zmluva na nákup vakcín je uzavretá na 19.900.000 amerických dolárov bez DPH. Platná je do 27. februára 2024, teda tri roky od jej uzavretia. Kupujúci podľa tejto zmluvy zodpovedá za akékoľvek nežiadúce udalosti, ktoré sa vyskytnú na danom území . Čo v nej je som detailne rozoberal v článku 30.4 pod názvom "Zmluva na SPUTNIK V – bod 6.5 predávajúci nenesie zodpovednosť za účinnosť vakcín". Prečítať si ho môžete tu.

26.5.2021 Vláda odsúhlasila použitie Sputnika V. Minister zdravotníctva Lengvarský by sa ním očkovať nedal

31.5.2021 Líder OĽaNO tvrdí, že by sa rád dal očkovať Sputnikom, ale nespraví to, lebo musí pracovne cestovať po Európe.

2.6.2021 Za prvý deň, odkedy sa možno prihlásiť na očkovanie Sputnikom V, to urobilo len 2 604 ľudí. Matovič tvrdí, že takmer tritisíc prihlásených za jeden deň je úspech. Upozorňuje, že títo ľudia prejavili o Sputnik V záujem napriek antikampani. On sám sa ruskou vakcínou zaočkovať nedá, hoci pôvodne tvrdil, že to urobí.

23.6. Štát plánuje predať alebo darovať 160-tisíc dávok Sputnika V do zahraničia Záujem o Sputnik prejavili Argentína, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Severné Macedónsko a Albánsko Do 22. júna sa na danú vakcínu zaregistrovalo 14 214 osôb Matovič tvrdí, že za nezáujem môže antikampaň a že zabránil exspirácii Sputnika. Ministerstvu mal dať kontakt na Argentínu. Podľa Matoviča Slovensko vedie voči Sputniku podlú vojnu.



Perlička na záver...

Viete, že keď sa zaočkujete SPUTNIKOM, ak budete chcieť ísť podľa dnešných podmienok napr. do Talianska, tak musíte mať so sebou na hraniciach aj negatívny test? Prečo? Lebo SPUTNIK nie je schválený (registrovaný) EU. Kto je za to všetko zodpovedný?

