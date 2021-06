Naše 4 mesiace s vakcínou SPUTNIK V...ďalší marketingový trik, ktorý autorovi nevyšiel...

Slovenský príbeh SPUTNIKA V - príbeh, ktorý by žiadny scénarista nenapísal. Bol to len marketing na voliča? Ako inak nazvať dovoz neregistrovanej vakcíny po vakcinácii ktorej od Vás aj naďalej niektoré krajiny EU pýtajú test?

Ak by pani Baťová nepolitikárčila a nevniesla do toho vetu, ktorá prekryla všetky pozitívne výsledky testov, tak zajtra ľudia by s radosťou stáli v radoch,

vyhlásil minister financií Igor Matovič a dodal

V Rusku omnoho viac záleží na osobnom kontakte, čestnom slove a pohľade do očí ako na tom, ako to napíšu právnici. Kontrakt urobíte na 95 percent, keď si poviete, že to platí. Je úlohou právneho oddelenia ministerstva zdravotníctva, aby to urobili tak, aby dobre bolo.