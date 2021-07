Vakcína je sloboda? Mikas nám to všetkým ukázal...Otvorený list hlavnému hygienikovi...

Ešte minister Krajčí spustil kampaň Vakcína je sloboda. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal 2.7.2021 novú vyhlášku 226, ktorá nám ukázala ako to vláda a pán hlavný hygienik Mikas myslia s tou slobodou...

Predtým, ako začnete čítať tento blog chcem prehlásiť, že som zaočkovaný. Nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva však vo mne vyvolala skutočne nedôveru v rozhodnutia nielen konzília odborníkov, ale aj samotného hlavného hygienika PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, ktorý je pod ňou podpísaný. Prečítať si ju môžete tu.

Vládna kampaň: Vakcína je Sloboda

Mám za to, že niektoré paragrafy, ktoré sa v tomto dokumente nachádzajú nedávajú logiku, ale popierajú aj samotné princípy celej vládnej kampane: Vakcína je sloboda, ako aj zavedenie tzv.“greenpasov“ – covid passov pre obyvateľov EU.

Európska komisia predložila návrh na zavedenie digitálneho COVID preukazu EÚ, ktorého cieľom je uľahčenie bezpečného voľného pohybu občanov v EÚ počas pandémie COVID-19. Držiteľ digitálneho COVID preukazu EÚ by mal byť v zásade oslobodený od obmedzení voľného pohybu: členské štáty by držiteľom digitálneho COVID preukazu EÚ nemali ukladať dodatočné cestovné obmedzenia, pokiaľ nie sú potrebné a primerané na ochranu verejného zdravia.

Ak by takýto prípad nastal, napríklad ako reakcia na nové varianty vírusu, daný členský štát by musel Komisiu a všetky ostatné členské štáty náležite informovať a toto rozhodnutie odôvodniť.

Jeden príklad z novej vyhlášky za všetky

Skúsme si rozobrať len jeden príklad za všetky. V rámci tejto vyhlášky, okrem iného rieši hlavný hygienik aj leteckú dopravu, konkrétne píše:

Osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou z krajín neuvedených v Prílohe č. 1 sú podľa § 48 ods. 4 písm. z) zákona zároveň povinné sa na požiadanie preukázať príslušníkovi Policajného zboru negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.

Pričom v prílohe č.1 chýba napríklad Taliansko (cca 59 miliónov obyvateľov), krajina EU. Ale naopak sú tam napr. Turecko (cca 76 miliónov obyvateľov), Koréjska republika (cca 50 miliónov obyvateľov), alebo Španielsko (cca 46 miliónov obyvateľov). Tieto krajiny, ktoré vo vyhláške sú zaradené v prílohe 1 som vybral zámerne, lebo majú porovnateľné množstvo obyvateľov s Talianskom, ktoré sa na zoznam nedostal. Aká je aktuálna situácia v týchto krajinách čo sa týka nových prípadov COVID?

Takže, krajiny ktoré majú z dostupných zdrojov na internete významne viac pozitívnych prípadov, resp. porovnateľne ako Taliansko, sú na zozname v prílohe 1 vyhlášky to znamená, že zaočkovaní po prílete nemusia nič (nevyžaduje sa negatívny PCR test), ale Taliansko tam nie je (a vyžaduje sa negatívny PCR test aj od zaočkovaných).

Slovenské média 5.6. informovali, že v Taliansku podali v piatok vakcínu proti covidu približne 600-tisíc ľuďom za deň, čo je v tejto krajine vôbec najvyšší počet zaočkovaných za jediný deň. Taliansko spomedzi európskych krajín po Nemecku má dnes druhý najvyšší počet úplne zaočkovaných ľudí vakcínou proti Covidu.

To je z môjho pohľadu úplne mimo chápania bežného občana Slovenska. V médiách dokonca nejaký minister povedal, že sa budú snažiť dohodnúť z leteckými spoločnostiami, aby bez testu nebrali cestujúceho na palubu. Akéto paradoxy? Pri prvej vlne minulá vláda zvážala Slovákov z celého sveta, aby ich zachránila, táto vláda Slováka bez negatívneho PCR testu napr. z Talianska nechce napriek tomu, že je napr. aj zaočkovaný ani vpustiť do lietadla.

Voči vlastným obyvateľom to nerobí žiadna krajina. Pochopil by som napr. riešenie, keby napr. cestujúci mali povinnosť a možnosť si test urobiť po prílete na letisku a ísť do domácej karantény a pokiaľ nebude známy výsledok tak v nej aj zostať. Ale takýmto spôsobom postupovať voči vlastným občanom a ešte z krajiny EU? Toto je ten koordinovaný postup krajín EU?

Aký bude postup, keď Slovák, ktorý priletí napríklad po 9 júli z Talianska a nepreukáže sa negatívnym testom? Nepustia ho na Slovensko? Nechajú si ho v príletovom terminále?

Otvorené otázky hlavnému hygienikovi a vláde SR:

Informovala Slovenská republika o dodatočných cestovných obmedzeniach Komisiu s patričným odôvodnením ? Prečo iné štáty EU nezavádzajú podobné opatrenia ako my na Slovensku na začiatku leta? Aké zdôvodnenia použila vláda pred Európskou komisiou?

? Prečo iné štáty EU nezavádzajú podobné opatrenia ako my na Slovensku na začiatku leta? Aké zdôvodnenia použila vláda pred Európskou komisiou? Prečo nie je Taliansko zaradené v prílohe A pri leteckej doprave , napriek tomu, že je člen Európskej únie a má denné prírastky COVID pozitívnych prípadov výrazne menej či už celkovo alebo po prepočítaní na milión obyvateľov, ako iné štáty, ktoré sú na tomto zozname? Na základe čoho bolo Taliansko vyradené z prílohy 1 vyhlášky ?

, napriek tomu, že je člen Európskej únie a má denné prírastky COVID pozitívnych prípadov výrazne menej či už celkovo alebo po prepočítaní na milión obyvateľov, ako iné štáty, ktoré sú na tomto zozname? ? Na základe čoho sa vláda rozhodla uzavrieť na začiatku letnej sezóny niektoré hraničné prechody a tým sťažiť obyčajným ľuďom dennodenný život – dochádzanie za prácou atď.

– dochádzanie za prácou atď. Prečo jediné Slovensko v súčasnej dobe prijalo takéto opatrenia na hraniciach napr. v leteckej doprave?

napr. v leteckej doprave? Kto bude riešiť pravdepodobne nekonečné kolóny na štátnych hraniciach, ktoré budú narúšať aj život v susediacich krajinách , ktoré pravdepodobne začnú už tento týždeň vznikať pokiaľ policajti skutočne začnú kontrolovať na hraniciach prichádzajúcich?

, ktoré pravdepodobne začnú už tento týždeň vznikať pokiaľ policajti skutočne začnú kontrolovať na hraniciach prichádzajúcich? Kto nahradí škody leteckej doprave na Slovensku a letiskám na Slovensku , vzhľadom na to, že zaočkovaní Slováci budú radšej lietať napr. do Talianska napr. z Viedne, aby nemuseli platiť za PCR test, ktorý vzhľadom na to, že Mikas Taliansko vyhodil z prílohy A vyhlášky je braná ako čierna krajina? Keď priletíte do Viedne a ste zaočkovaní nikto od vás nič nepýta...

, vzhľadom na to, že zaočkovaní Slováci budú radšej lietať napr. do Talianska napr. z Viedne, aby nemuseli platiť za PCR test, ktorý vzhľadom na to, že Mikas Taliansko vyhodil z prílohy A vyhlášky je braná ako čierna krajina? Keď priletíte do Viedne a ste zaočkovaní nikto od vás nič nepýta... Prečo úrad hlavného hygienika so svojou vyhláškou poprel stratégiu Vakcína je Sloboda v prípade Talianska ako aj princíp voľného pohybu osôb na princípe EU COVID pasu? Ako úrad hlavného hygienika koordinuje svoju činnosť s inými krajinami EU?

Čo dodať na záver? Vakcína je Sloboda?

Som zaočkovaný a napriek tomu, že sa na Slovensku vytvárajú vďaka tvrdej rétorike politikov dva nezmieriteľné tábory – očkovaní a neočkovaní, chcem v záujme slobody a demokracie zdôrazniť stanovisko a odporúčania parlamentného zhromaždenia Rady Európy, ktoré vyzvalo členské štáty EÚ uznesením č. 2361 / 2021 (za ktoré hlasovala absolútna väčšina zástupcov štátov):

(7.3.1) zabezpečiť, aby občania boli informovaní, že očkovanie NIE JE povinné a že na nikoho nie je vyvíjaný politický, sociálny alebo iný tlak, aby sa dal zaočkovať, ak si to neprajú sami;

(7.3.2) zabezpečiť, aby nikto nebol diskriminovaný za to, že nebol očkovaný kvôli možným zdravotným rizikám alebo nechcel byť očkovaný;

(7.3.3) prijať včasné účinné opatrenia na potlačenie dezinformácií, dezinformácií a váhania ohľadom vakcín Covid-19;

(7.3.4) šíriť transparentné informácie o bezpečnosti a možných vedľajších účinkoch vakcín prostredníctvom spolupráce s platformami sociálnych médií a ich regulácie s cieľom zabrániť šíreniu dezinformácií;

(7.3.5) transparentne komunikovať o obsahu zmlúv s výrobcami vakcín a zverejňovať ich pre parlamentnú a verejnú kontrolu.

Celé uznesenie si môžete prečítať tu. Plní naša vláda tieto odporúčania?

Áno, aj ja si želám čo najviac zaočkovaných. Rozumiem však aj rodičom, ktorí nechcú dať očkovať svoje deti proti COVIDu z akéhokoľvek dôvodu. Napríklad aj z toho jednoduchého, že sa jedná len o podmienečne schválené vakcíny EU.

Považujem za zlé pre našu krajinu, napriek tomu, že som zástancom očkovania a presviedčam o potrebe vakcinácie proti COVIDu, aby boli ľudia, ktorí sú proti očkovaniu z akéhokoľvek dôvodu akokoľvek diskriminovaný. Platia také isté dane ako my, sú to tí istí Slováci ako my a je chyba zodpovedných činiteľov, že ich nedokážu rozumnými argumentami presvedčiť.

Nová vyhláška 226 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je jedným z tých krokov, ktorý dosiahnutiu cieľa nepomáha.

Zároveň je z môjho pohľadu nevhodné, že v rámci definícii očkovaných úrad pojednáva už aj o deťoch od 12 rokov a že deti, sa stali predmetom konkrétnych krokov a „nátlaku“ na rodičov, a to hovorím napriek tomu, že podporujem očkovanie aj detí.

Som obyčajný Slovák. Počas celej pandémie som sa snažil správať zodpovedne. Snažil som sa dodržiavať lockdawn, chodil som na testy, verejne som vyzýval na sprísnenie podmienok v čase, keď sa situácia v susedných krajinách komplikovala, nikde som necestoval, dovolenku som trávil na Slovensku. Zaočkoval som sa. Dodržiavam aj naďalej všetky odporúčania.

Kladiem si však vo svetle tejto vyhlášky dnes otázku: Je vakcína skutočne sloboda, keď samotný úrad hlavného hygienika ju spochybňuje požadovaním negatívneho PCR Testu od zaočkovaných z niektorých krajín pri leteckej doprave? Dokonca z krajiny EU?

Milá vláda, znova zabúdate vo svojich rozhodnutiach na obyčajných ľudí...

Na záver snáď len toľko - viem predstaviť tie nekonečné kolóny na hraniciach, ktoré ste ešte znásobili tým, že ste sa rozhodli uzavrieť niektoré menšie hraničné prechody - viem si predstaviť tie nálady v autách po 5-7 hodinách cesty, ktoré tam potom budú 20,30 minút alebo zopár hodín - nikto teraz nevie - v kolónach čakať na hraničnom prechode pri vstupe do rodnej krajiny, možno že aj viac. Plačúce deti, nervózny rodičia v aute pri návrate z peknej dovolenky, ktorú pokazí "nekonečné" čakanie na hraniciach par "metrov" od domova....

Viem si predstaviť nahnevaných zaočkovaných ak aj oni budú "tvrdnúť" v týchto kolónach a budú si klásť otázku či toto je tá SLOBODA...

Milí vládny predstavitelia, odpovedzte si sami na otázku: Koľko hlasov v budúcich voľbách získate od týchto občanov Slovenska?

Opozícia nemusí robiť nič, vlastne áno. Ak bude mať dobrú náladu, tak môže poďakovať...

OZ STOP - zelená : - udržateľnosť, príroda, ľudia, život ...Slovensko...

Zdroje:Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations, https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_sk, https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_226.pdf , https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_226.pdf, https://pace.coe.int/en/files/29004/html